BÀSQUET
Partit d'alta tensió: l'Hiopos Lleida reforçarà la seguretat per rebre el Tenerife
El duel ve caldejat per les celebracions de Txus Vidorreta en l’anada
El partit d’aquest diumenge (17.00) contra La Laguna Tenerife serà d’alta tensió pel que va passar en el duel de la primera volta disputat al Santiago Martín, en el qual el tècnic local, Txus Vidorreta, es va encarar amb la banqueta lleidatana i el seu entrenador, Gerard Encuentra, així com amb els nombrosos aficionats de l’Hiopos que es trobaven a les grades, als quals va dispensar a l’acabar el partit el gest d’‘aneu-vos-en a dormir’ que va popularitzar Stephen Curry.
L’afició de Lleida, i en particular la penya Nucli Bordeus, no oblida aquests fets i es preveu un partit d’allà més caldejat. És per això que el club reforçarà la seguretat dins del Barris Nord i, en especial, darrere de la banqueta del conjunt tinerfeny per evitar mals majors. Des de l’Hiopos es llança un missatge de seny, demanant que s’animi com sempre però “amb respecte” i sense provocar accions que puguin portar multes econòmiques al club i, fins i tot, el tancament del Barris Nord, ja que ja pesa un avís d’apercebiment de clausura per un partit si es tornen a repetir incidents com els que hi va haver en el partit davant del Girona.
En aquest matx es va llançar algun objecte sobre la taula d’anotadors, es van proferir insults als col·legiats i un aficionat situat a la zona VIP va saltar a la pista per encarar-se amb un d’ells. Per això s’ampliarà el nombre d’efectius privats de seguretat i no es descarta fer escorcolls a les motxilles a l’entrada com va ocórrer en el partit davant del Gran Canària.
El club anuncia la renovació d’Encuentra fins al 2027
L’Hiopos Lleida va fer oficial ahir la renovació de Gerard Encuentra fins al 2027. L’acord, avançat ahir per SEGRE, es va tancar abans que l’equip viatgés aquest dimarts a Gran Canària i s’hi contempla l’ampliació del contracte per una temporada més –ja tenia contracte en vigor per a la 2025-2026–, amb una millora ostensible de les condicions econòmiques que tenia estipulades i anul·lant la clàusula de rescissió que hi havia al final de la present campanya en cas de rebre alguna oferta superior.
Encuentra, l’entrenador més jove de la Lliga ACB amb només 35 anys, completarà la seua quarta temporada al capdavant del primer equip del Força Lleida, les mateixes que va ser-hi Joaquín Prado, ara el director esportiu, si bé ja l’ha superat en nombre de partits dirigits. Encuentra acumula actualment 148 partits, 31 dels quals a l’ACB i 117 a la LEB Or, superant en 28 Prado, el segon del rànquing, i en 87 Borja Comenge, el tercer. Pel que fa al balanç, és el que millor el té, amb 90 victòries i 58 derrotes, mentre que Prado es va quedar en 51 partits guanyats i 69 de perduts.