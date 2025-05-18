SEGRE

Empat meritori de l'Atlètic Lleida: el play-off es decidirà al Ramon Farrús

Els lleidatans s’avancen amb dos gols però acaben empatant en un partit intens 

GUILLEM MONTARDIT
GUILLEM MONTARDIT





El partit ha començat sense un clar dominador de la pilota, imposant-se sobretot les passades enrere i les pèrdues al cercle inicial. A partir del quart d’hora, el Badalona ha deixat de realitzar una pressió intensa, cosa que ha permès més el joc de l’Atlètic Lleida, i aquest ha fet una passada endavant creant més ocasions. Al minut 21, Moró ha aparegut amb una gran jugada i posant una centrada que ha servit una pilota perfecta perquè Wilber posés el cap i anotés (0-1). Dos intents de contraatac per part del Badalona han estat tallats per Boris i Dauda que, a més, han vist la targeta groga. El conjunt escapolat ha disposat de diverses arribades, però que no han posat en risc a Pau Torres. Finalment, i després de 4 minuts d’afegit, l’àrbitre ha xiulat el final dels primers 45 minuts.

La segona meitat ha iniciat amb un clar domini del Badalona, que ha anat per al gol, i que ho ha intentat primer amb un xut al pal i després amb un gol anul·lat per fora de joc. Instants després, Nil Sauret ha estavellat una pilota al pal. Tot i els intents del Badalona, Boris ha aconseguit una gran combinació amb Moró i ha posat el 0-2 al marcador. Al minut 70, i després d’unes quantes jugades del conjunt barceloní, han aconseguit retallar distàncies en l’electrònic (1-2). El final de partit ha estat molt intens, sobretot amb els atacs badalonins, que han estat constants en els darrers quinze minuts. Al 92, el conjunt blau ha pogut imposar-se a la defensa lleidatana i empatar el partit (2-2). El conjunt de Gabri ha acabat demanant l’hora i s’ha emportat un empat.

L’Atlètic Lleida enfrontarà la tornada de la primera ronda del Play-Off dissabte vinent a les 18:05 al Ramon Farrús.

