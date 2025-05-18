ATLETISME
La Milla Urbana Escolar reuneix uns 700 atletes
L’acte va celebrar el seu 25 aniversari
La Milla Urbana Escolar XXVII Memorial Jeroni Saura va celebrar ahir l’edició 25 a la pista d’atletisme del Camp Escolar de Lleida. L’esdeveniment va reunir un total de 700 estudiants de Primària de quinze centres educatius de la ciutat, els quals van participar en les categories alevina, benjamina i prebenjamina al llarg de dotze carreres disputades durant tot el matí.
Amb motiu del vint-i-cinquè aniversari, la competició va estrenar una nova imatge corporativa i va obsequiar tots els participants amb una samarreta commemorativa. A més, es va instal·lar una pantalla gegant perquè les famílies poguessin seguir més de prop el desenvolupament de les proves, que també van ser retransmeses en directe per Lleida TV.
Els col·legis L’Espiga, Episcopal i Pràctiques II van destacar com els centres educatius amb més nombre d’alumnes guardonats. La participació es va completar amb estudiants dels centres Carme, Sagrada Família, Lestonnac, Santa Anna, FEDAC Lleida, Ciutat Jardí, La Mitjana, Pràctiques I, Sant Josep de Calassanç, Joan XXIII, Pardinyes i Joan Maragall.