Montsec-Montsec reuneix 900 ciclistes a Balaguer

Imatge de la sortida de la popular marxa cicloturista Montsec-Montsec ahir a Balaguer.

Imatge de la sortida de la popular marxa cicloturista Montsec-Montsec ahir a Balaguer.

La Marxa Cicloturista Montsec-Montsec va reunir ahir 900 participants en la quinzena edició celebrada a Balaguer. L’esdeveniment, considerat com una de les marxes cicloturistes més valorades del panorama estatal, va oferir tres recorreguts diferents.

Malgrat que es tracta d’una marxa no competitiva, l’organització va voler reconèixer diversos participants amb els premis tradicionals. El CC Terraferma es va alçar amb el guardó al club més nombrós, a l’aportar 35 ciclistes a la prova, mentre que l’AC Menorca va rebre el premi al club procedent del punt més llunyà, entre altres premis. El desenvolupament de la prova no hauria estat possible sense la destacada tasca de 180 voluntaris que, sota la coordinació del Club Ciclista Balaguer, van vetllar per la seguretat i el correcte funcionament.

