FUTBOL
Compleixen sense premi
L’Artesa de Segre guanya el Singuerlín, però la victòria del Parc a Manresa impedeix la permanència dels de Nil Baró. Els de la Noguera tornen a Segona Catalana després de dos anys a Primera
❘ artesa de segre ❘ L’Artesa de Segre va fer el seu treball guanyant el Singuerlín (3-1), en l’últim partit de la temporada, malgrat que no va ser suficient per evitar el descens dels de la Noguera. A més de la victòria dels de Nil Baró, també calia la derrota del Parc, però la victòria (0-4) dels barcelonins davant del Gimnàstic Manresa va malmetre les esperances de l’Artesa, que acompanyarà el Juneda, la Guineueta i el Vallbona a Segona Catalana. El partit va començar bé per als locals, que es van avançar en el minut 6 amb un bon gol de Cissé. L’Artesa controlava el matx davant d’un rival que no s’hi jugava res, però que va complir i va buscar el gol durant tot el primer temps, però la intensitat dels locals va ser suficient per evitar-ho.
Després del descans, el Singuerlín va trobar el gol de l’empat en un desajust defensiu de l’Artesa (1-1). El partit va entrar en un període de poca efectivitat, fins als deu últims minuts, en els quals el Artesa va voler acomiadar-se de la seua afició amb una victòria. Roqué, en el minut 80, va rematar a la xarxa el 2-1, i en una de les últimes accions del partit amb el temps ja complert, Ballo va marcar el 3-1 amb el qual es va acabar el temps reglamentari.
Després del partit, Nil Baró, entrenador de l’Artesa, es va mostrar satisfet pel joc desplegat i va lamentar la pèrdua d’alguns punts en els últims encontres, que haurien pogut evitar el descens, però va prometre treball d’un equip jove que “segur que tornarà a aquesta categoria”.
Al seu torn, el president del club, Carles Serra, va dir: “Hem competit millor amb els equips de la part alta de la taula que amb els nostres rivals directes, però lluitarem per tornar a Primera.”
Artesa de Segre i Juneda descendeixen
El Martinenc, campió del grup, ascendeix a la Lliga Elit. El segon, el Júpiter i la Pirinaica, com a millor tercer, jugaran el play-off; i l’Artesa de Segre i el Juneda, que van estar a punt de salvar-se l’última jornada, baixen amb el Vallbona i la Guineueta.