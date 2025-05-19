ATLETISME
Doblet amb l’ADN Guissona
La marxadora Sofía Santacreu, de pare lleidatà, guanya la Copa d’Europa sub-20 de 10 km individual i per equips. Amb rècord estatal inclòs, 43’57”
Sofía Santacreu, la jove marxadora de 19 anys barcelonina de naixement però amb arrels a Guissona, d’on és natural el seu pare, va guiar l’equip femení espanyol sub-20 a l’or a la Copa d’Europa de 10 quilòmetres per nacions a Podebrady (República Txeca). Santacreu va guanyar la carrera amb un temps de 43:57, que és rècord estatal. La campiona d’Espanya, que posseïa com a marca personal 45:17, va polvoritzar amb aquests 43:57 en els 10 km de Podebrady els 44:48 que va registrar María Cruz Díaz el 1987.
La victòria individual de Sofía Santacreu a Podebrady, unida al cinquè lloc de Claudia Ventura (44:44) i el desè de Julia Suárez (47:39), va permetre a Espanya guanyar l’or per equips, davant de França, segona, i d’Itàlia, tercera.
“Ens convenia una carrera ràpida. Sabíem que si no la feien elles ho faríem nosaltres i al final ha estat perfecta. El circuit és increïble, pla, amb revolts, i el temps ha estat perfecte. Amb rivals forts i companyes increïbles tot surt bé”, va dir Santacreu, al final de la prova.
Per la seua part, la granadina María Pérez, que va guanyar amb autoritat la seua carrera en els 35 quilòmetres (2h38:59), i el català Paul McGrath, que va fer el mateix en els 20 km (1h18:05), van liderar en la selecció espanyola absoluta. Per equips Espanya es va proclamar subcampiona gràcies als punts que van sumar Cristina Montesinos, sisena amb 2h46:18, i Beatriz Cantero, onzena amb 3h04:04. La veterana Raquel González, en la seua sisena participació absoluta en la competició, va ser desqualificada.
Entre totes les categories i distàncies, la selecció espanyola va sumar un total de cinc medalles individuals i sis per equips, posant de manifest el domini en aquesta modalitat.