“Marxem molt tocats”
‘Sito’ Expósito. Se’n va anar frustrat al caure “en un partit seriós” en què el rival “es va endur un premi molt gran en dos genialitats”
L’entrenador de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, va admetre que “marxem tocats, molt tocats”, després d’encaixar una derrota que deixa el seu equip “amb dos finals davant”. L’entrenador va lamentar que “hem fet un partit molt seriós, amb prou encert com per treure’l endavant i generant ocasions, però ells s’han emportat molt de premi pel partit que han fet, perquè han guanyat en dos genialitats molt difícils de defensar i en les quals han ficat la bola per l’escaire”.
A més, Expósito va mostrar la seua frustració perquè “sembla que tots els petits detalls ens van en contra. Una pilota rebota en una tanca que no tanca bé i acaba en gol seu, a nosaltres ens xiulen dos accions de pilota parada en contra i a ells cap, quan hem començat la segona part 8-2 en faltes i hem acabat tots dos amb vuit. Però toca acceptar-ho, sabem el que hi ha i també hem de mirar-nos a nosaltres mateixos”.
De fet, el tècnic va assumir que “hem desgastat el rival, no estàvem tenint aquesta sensació de perill per part d’ells, però ho han resolt en dos genialitats i nosaltres tenim jugadors que porten alguns partits sense marcar. Pot ser que a nivell individual no estiguem arribant en el nostre millor moment”.
D’altra banda, en el partit de play-off pel títol disputat ahir, l’Igualada va superar per 3-0 el Calafell.