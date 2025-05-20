POLIESPORTIU
Un campió de 70 anys: Diego Armenteros, un professor jubilat lleidatà, continua aconseguint èxits esportius
Ha guanyat aquest any els estatals de triatló d’hivern i duatló
Que l’esport no té edat ho demostra Diego Armenteros, un professor jubilat de 70 anys amb una destacada trajectòria en l’ensenyament d’Educació Física que s’ha proclamat campió d’Espanya en les recents competicions de duatló a Graus i triatló d’hivern a Reinosa. Armenteros, que va dedicar 25 anys de la seua carrera professional a l’Escola Alba després de passar per altres centres com Cervantes i Mangraners, continua aconseguint èxits esportius vuit anys després de jubilar-se.
Durant la seua etapa com a docent, va compaginar l’ensenyament amb la pràctica esportiva, participant en marxes ciclistes de renom com la Trencalòs i la Luchon-Baiona. També va dirigir activitats d’esport escolar i va competir en maratons, arribant a proclamar-se vencedor en dos mitges maratons de Lleida i quatre edicions de la Pujada a la Seu Vella.
Després de jubilar-se, el professor lleidatà es va endinsar en el món del triatló amb resultats excel·lents. Entre els seus assoliments destaquen els títols de campió d’Espanya en mitja distància i distància olímpica, així com diversos podis nacionals. A nivell internacional, ha aconseguit un segon lloc en el Campionat d’Europa de mitja distància i un tercer lloc en el Mundial de duatló.
En competicions de la franquícia Ironman, Armenteros s’ha proclamat vencedor tant en el de Vitòria com en el 70.3 de Marbella, renunciant en ambdós ocasions a les places per al Mundial. També ha pujat el podi a Cascais (Portugal) i Barcelona. Actualment, encara que ha reduït la seua activitat en triatló, Armenteros passa gran part del seu temps a la Val d’Aran practicant esquí de fons, senderisme i ciclisme. Recentment s’ha aventurat a participar a l’UTMB d’Aran. El seu excel·lent estat de forma queda patent amb els seus últims èxits: el 2 de febrer es va proclamar campió d’Espanya de triatló d’hivern a Reinosa (Cantàbria) i el 2 de març va aconseguir el títol de duatló a Graus.
A més, el 27 d’abril va assolir un meritori segon lloc en l’Ironman 70.3 de València, i dissabte passat va guanyar l’Europeu d’Aquabike a Pamplona (pedalar sota l’aigua) demostrant que als seus 70 anys continua sent un competidor d’elit en la seua categoria.