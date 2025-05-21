POLIESPORTIU
Final de curs de ‘Referents’
Més de 400 escolars hi han participat juntament amb 8 clubs de Lleida. “El projecte transmet els valors que volem per a la ciutat”, diu l’alcalde Larrosa
Més de 400 escolars de sisè de Primària de vuit centres educatius de la ciutat han participat aquest curs 2024-25 en la tercera edició del projecte Referents, impulsat per l’entitat Fem Base i que compta amb el suport d’Ilerna i la Paeria, a banda de la col·laboració de Plusfresc, per educar en valors a través de l’esport. Ahir va tenir lloc l’última sessió del curs, en la qual van participar més de 50 alumnes de l’Escola Països Catalans i el Força Lleida, que va comptar amb la presència de l’alcalde Fèlix Larrosa i que va consistir en un programa de TV elaborat per estudiants d’Ilerna a les instal·lacions del centre d’FP lleidatà.
El projecte, que s’inclou en l’oferta del programa municipal Educació a l’Abast, ha acollit en aquesta edició la participació de vuit centres educatius: Santa Maria de Gardeny, Lestonnac, Ciutat Jardí, Joan Maragall, Príncep de Viana, Pardinyes, Torre Queralt i Països Catalans, i sengles clubs representatius de la ciutat (Força Lleida, Llista, AEM, Lleida CF, Atlètic Lleida, Balàfia Vòlei, Lleida Handbol i Inef Rugby Lleida), els esportistes dels quals han parlat als escolars de valors i de la importància de perseguir un somni i no deixar-se vèncer per les dificultats.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar en aquest sentit que el projecte transmet valors “que són els que volem per a la ciutat i que s’alineen amb el Pacte per al Civisme i la Convivència”. També hi van intervenir el president del Força Lleida, Albert Aliaga; la directora adjunta d’Ilerna, Núria Jové, i la professora de l’Escola Països Catalans Iris Jové.