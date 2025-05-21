Foto amb missatge d'Encuentra a Vidorreta, que reconeix a 'La sotana' que no l'hauria saludat

SEGRE

Gerard Encuentra va ser el protagonista convidat del pòdcast satíric La sotana

Publicat per
Xavier PujolRedactor Esports Segre

Creat:

Actualitzat:

Gerard Encuentra va ser el protagonista convidat del pòdcast satíric La sotana, en el qual va repassar tota l’actualitat de l’Hiopos Lleida, l’assoliment de la permanència, el futur i també el present, amb menció especial al partit de diumenge davant del Tenerife i l’absència de Txus Vidorreta, que no va acudir al Barris Nord per una indisposició. El tècnic va reconèixer que no hauria saludat el seu col·lega tinerfeny si aquest no hagués anat primer a saludar-lo.

