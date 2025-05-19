L'afició de l'Hiopos Lleida torna a superar-se: desplega una enorme pancarta dedicada a Txus Vidorreta
Hi apareixia una imatge de Gerard Encuentra amb el lema “Volies dormir?”, i a sota el missatge: “Benvingut al teu malson", però l'entrenador del Tenerife no la va poder veure a la pista per "indisposició", encara que va ser vist sortint de l’hotel a Lleida
La penya Nucli Bordeus de l'Hiopos Lleida va tornar a superar-se quest diumenge. Abans de l’inici del partit contra La Laguna Tenerife va desplegar una enorme pancarta dedicada a Txus Vidorreta, que no la va poder veure perquè es va absentar per una indisposició. Hi apareixia una imatge de Gerard Encuentra amb el lema “Volies dormir?”, i a sota el missatge: “Benvingut al teu malson"
Dos seguidors s’encaren amb Encuentra
D'altra banda, al final del partit, mentre Gerard Encuentra entrava al túnel dels vestidors, dos seguidors del Tenerife es van encarar amb ell enviant-lo a dormir, com va fer Vidorreta en el partit d’anada. La ràpida intervenció dels Mossos va evitar un aldarull amb aficionats de l’Hiopos, que els van recriminar l’acció.
L'absència de Vidorreta al Barris Nord
Txus Vidorreta, el gran esperat per l’afició lleidatana, a la qual es va encarar després de guanyar en l’anada, va ser el gran absent al Barris Nord. El Tenerife, mitja hora abans de l’inici del partit, va publicar a la xarxa X un missatge excusant la seua presència per una “indisposició” molt oportuna. “On és Vidorreta!” i “Vidorreta s’ha cagat!” van ser els càntics que l’afició no va parar de repetir durant tot el partit
Pel que fa al partit, L’Hiopos Lleida no va poder festejar amb tots els honors el títol de la permanència que va aconseguir matemàticament fa una setmana al Palau Blaugrana. Hi va haver festa gran a la grada, però a la pista va faltar encert en els últims minuts per aconseguir la guinda i tombar un Tenerife que va tirar d’ofici i talent per gairebé certificar el segon lloc (72-84). Més informació de la crònica esportiva
Gerard Encuentra, en el post-partit: “Han dominat el ritme”
Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, va reconèixer haver “fet trenta minuts molt igualats” malgrat que en el “moment clau del partit, una antiesportiva fa que se’n vagin de sis punts, i a continuació ens fan un triple”.
El tècnic es va mostrar resignat davant del nivell visitant. “Es troben molt còmodes, controlen el ritme i se n’aprofiten, tenen molt bon equip, saben jugar molt bé i així ho han demostrat. Són molt bons, no es posen nerviosos en els vint-i-quatre segons de possessió, saben jugar molt, es troben, tenen molta qualitat, passen bé la pilota i tenen dos bases que són dos ordinadors. Marce i Bruno han dominat el ritme en el tram final, han estat tranquils i nosaltres no hem pogut accelerar el ritme”, va assenyalar Encuentra.
Davant d’aquesta qualitat visitant el tècnic va confessar haver “fet moltes coses tàctiques. Amb Pierre fèiem un tipus de defensa amb el bloqueig directe, hem intentat incomodar-los, fent canvis en el bloqueig perquè no traguessin tanta generació”.
Encuentra va negar que “el tema físic hagi afectat, crec que a casa sempre hi posem una mica més de cor. La clau ha estat posar-nos sis amunt, era el nostre moment, però han tornat ràpid i allà s’han aprofitat”. Preguntat per la seua sensació al tornar al Barris Nord després de l’anunci de la renovació, va dir estar molt emocionat: “És indescriptible, agraïment, orgull, pell de gallina, ha estat una passada l’ovació amb què m’han rebut, igual que el mural que ha fet el Nucli Bordeus, que ha estat espectacular. No sabria descriure amb paraules la sensació, és una cosa màgica”, va dir el tècnic.