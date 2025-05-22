El jove lleidatà Adrià Monné és el nou líder de l’Estatal d’MX2 a falta de dos proves
Jordi Alba, de 14 anys i de Castelldans, es va posar tercer i opta a guanyar el de 125 cc
Els joves pilots lleidatans Adrià Monné, de 20 anys i natural de Bellpuig, i Jordi Alba, de 14 anys i de Castelldans, estan deixant empremta del seu talent. En la cinquena prova del Campionat d’Espanya de Motocròs celebrada el cap de setmana passat a Calataiud (Saragossa), Monné va aconseguir alçar-se com a nou líder de la categoria Elit MX2. El pilot de l’equip KTM TRT de Sevilla va aprofitar l’absència del fins llavors líder Oriol Oliver per aconseguir el comandament de la classificació general a falta de només dos curses per finalitzar el campionat. Monné va tenir molt bones sensacions des de les primeres entrades a pista. Va començar amb una molt bona segona posició en la sessió cronometrada per també ser segon a la mànega classificatòria. Amb molta confiança va marcar el ritme a les dos mànegues de carrera de diumenge, en les quals va haver de bregar amb batalladors rivals per assolir dos primeres posicions que el deixen amb una més que merescuda placa roja en la seua GasGas.
En motocròs, la placa roja és el distintiu que identifica el líder del campionat després de cada ronda. Abans de la implementació de la placa roja, el que anava primer solia portar el número 1 a la moto. Adrià Monné va admetre estar “molt content perquè hem fet el treball que havíem de fer que era guanyar les dos mànegues i treure una mica de punts a l’Oriol, que no corria aquesta carrera. També ha estat un bon entrenament per a l’Europeu així que estic supercontent”, va manifestar.
Per la seua part, Jordi Alba, que competeix amb l’equip Gas- Gas Mequitec de Mequinensa, es va posar tercer a la classificació general el cap de setmana i amb opcions reals al títol. Alba va demostrar el seu talent a Calataiud en la categoria 125 cc, on es va mostrar intractable liderant ambdós mànegues deprincipi a fi, firmant un espectacular doblet. “És el meu primer any a la categoria, així que estic molt content perquè la veritat és que he treballat molt per arribar fins aquí. Sobre les meues possibilitats d’aconseguir el títol prefereixo anar carrera a carrera i ja veurem com acaba això”, va assenyalar Alba.
Després d’aquesta cinquena prova, el Campionat d’Espanya de Motocròs entra en l’aturada estiuenca amb tot per decidir. La competició tornarà el 27 i 28 de setembre a Alhama de Múrcia, per posteriorment celebrar l’última prova a Malpartida de Càceres. Amb els resultats actuals, la lluita pel títol promet ser més intensa que mai, especialment amb el canvi de liderat en la categoria MX2 i les aspiracions de Jordi Alba en la seua classificació. Tant Monné com Alba comparteixen trajectòria formativa sota la tutela de Dani Hernández, que els entrena des que tenien 7 anys.
Aquesta base comuna es reflecteix ara en els resultats d’ambdós pilots, que s’han convertit en ferms candidats al títol estatal en les seues respectives categories. Monné va fer història en el motocròs de Lleida el 2023 al ser el primer a disputar el calendari mundialista. Per la seua part, Alba va debutar l’any passat a nivell internacional a l’Europeu i va ser seleccionat per al Campionat del Món.