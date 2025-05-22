FUTBOL
El Tottenhan s’emporta el títol en el duel anglès
El Tottenham es va proclamar ahir campió de la Lliga Europa al superar per 1-0 el Manchester United a la final celebrada a San Mamés, gràcies al gol de Brennan Johnson poc abans del descans, un pedaç daurat i amb bitllet a la Lliga de Campions que arregla la temporada de l’equip londinenc, el mateix premi que buscava el seu rival.
Els d’Ange Postecoglou es van fer forts al centre del camp, van trobar el gol en el seu únic tret a porta en el primer temps, amb certa fortuna i col·laboració de Luke Shaw, i a la segona part van saber patir. El United es va abocar i va gaudir de moltes ocasions per evitar la derrota, però van ser els Spurs els que assaborir la glòria al feu de l’Athletic Club.
Abans del partit, l’Ertzaintza va detenir tres aficionats anglesos, dos dels quals al voltant de les 19.00, per participar en una baralla entre seguidors dels dos equips. Un tercer anglès va ser detingut per trencar l’aparador d’un local.