TENIS
El Mollerussa busca ascendir
Vol aconseguir la segona categoria estatal aquest cap de setmana amb 18 equips lluitant per 9 places. Comptarà amb l’argentí Orencel com a peça clau
El CTT Mollerussa Prefabricats Pujol competirà aquest cap de setmana en la fase d’ascens a Divisió d’Honor, la segona categoria més important del tenis taula espanyol. El pavelló Orcasur de Madrid serà l’escenari en què el conjunt lleidatà buscarà recuperar la categoria perduda la temporada passada.
Un total de 18 equips procedents de tot Espanya es donaran cita a la capital per disputar-se les nou places d’ascens disponibles. El CTT Mollerussa parteix amb avantatge a l’haver finalitzat primer del seu grup en la fase regular, la qual cosa li atorga una doble oportunitat per aconseguir l’objectiu.
La seua primera oportunitat arribarà demà a la tarda, quan s’enfrontarà a un dels guanyadors de l’eliminatòria matinal (entre segons i tercers classificats). Una victòria en aquest partit certificaria automàticament l’ascens a Divisió d’Honor. En cas de derrota, el conjunt lleidatà disposaria d’una segona oportunitat diumenge al matí contra un altre dels equips que hagin caigut derrotats dissabte a la tarda.
L’equip comptarà per a aquesta fase decisiva amb el jugador argentí Alexis Damian Orencel, que ha demostrat ser una peça fonamental durant la temporada amb un impressionant balanç de 13 victòries i tot just una derrota.
Per al CTT Mollerussa, aquest possible ascens suposaria, segons fonts del club, no només aconseguir l’objectiu, sinó també dissenyar un projecte esportiu sòlid que permeti la permanència a Divisió d’Honor la pròxima temporada.