Unió entre el CF Pardinyes i Voluntariat CaixaBank

Els dos grups, a l’entrenament d’ahir a Pardinyes.

REDACCIÓ

L’equip inclusiu del CF Pardinyes va compartir l’entrenament d’ahir amb el grup Voluntariat CaixaBank, en el qual van disputar un partit amistós de futbol.

Els jugadors de l’equip lleidatà, vinculats a Aspros i Ilersis, juntament amb els voluntaris de l’entitat bancària s’entrenaran a Pardinyes setmanalment en horari de tarda. Aquesta unió, malgrat ser de naturalesa no competitiva, es concretarà durant l’any en diferents jornades i partits de caràcter formatiu i amistós.

