Emotiu comiat: l’Hiopos no pot brindar la victòria al caure davant d’un Unicaja molt superior
Final de curs al Barris Nord, on va ser aclamat Hasbrouck, un dels herois de l’ascens
La Lliga ACB va abaixar ahir el teló al Barris Nord, on els de Gerard Encuentra van firmar l’últim ball davant de la seua incondicional afició, a la qual no van poder brindar la dotzena victòria perquè l’Unicaja va ser molt superior (69-98). Va ser una derrota de les anomenades dolces i amb caires emotius, ja que per a alguns dels seus jugadors era el comiat perquè no continuaran a l’equip la pròxima temporada, entre ells un aclamat Kenny Hasbrouck, un dels herois de l’ascens i que va ser mantejat pels seus companys al final del matx.
Amb un ambient molt més relaxat de l’habitual a la grada –la coincidència amb l’Aplec del Caragol va provocar la pitjor entrada del curs, amb 4.598 espectadors–, el xoc va arrancar amb un triplàs de Walden sobre la botzina que va tenir el premi extra d’un tir addicional que el nord-americà no va desaprofitar per situar el 4-0 en el lluminós. No podien començar millor els de Gerard Encuentra, que es van mantenir en la batalla gràcies en bona part a la seua intensa defensa, que va permetre robar més d’una pilota i va incomodar els llançaments alliberats dels malaguenys.
Tot i així, l’encert visitant en els tirs de dos punts, amb el gegant Balcerowski dominant les dos pintures, li va donar cert avantatge. El pivot polonès va campar al seu aire, va dominar el rebot, va intimidar i va forçar fins a sis faltes personals. Els seus dotze punts i els sis de Taylor van fer que la renda arribés fins als vuit punts (15-23) als 8 minuts, moment en què Gerard Encuentra va parar el partit per evitar mals majors. Van reaccionar els lleidatans amb un parcial de 6-0 i, malgrat un triple de Kendrick Perry, el matx va arribar obert al final del primer període (23-28).
El segon quart no va començar gens bé per als interessos de l’Hiopos Lleida, que va encaixar un parcial de 2-6 que va obligar de nou el seu tècnic a demanar un altre temps mort, ja que el desavantatge s’atansava a la desena de punts (25-34). Les indicacions no van calar aquesta vegada i l’equip bordeus va entrar en barrina, encaixant un altre de parcial, ara de 5-16, que va situar la renda visitant en els 20 punts (30-50).
En poc més de cinc minuts, els lleidatans només havien estat capaços d’anotar dos cistelles i un tir lliure, mentre que els malaguenys van passar el corró amb un joc de tiralínies i un encert brutal des de la línia de 6,75. Un triple d’Alberto Díaz, un de Kalinoski i dos de Djedovic, que va enllaçar vuit punts seguits, van fer saltar totes les alarmes. Un triple de Hasbrouck va trencar la sequera, però cinc punts seguits de Kravish i dos de Balcerowski van permetre a l’Unicaja assolir la màxima renda fins a aquell moment, 23 punts (33-56), reduïda a 21 al descans (35-56) per Wiggins.
El partit estava més que dat i era qüestió de no caure en una relaxació excessiva per no encaixar una derrota vergonyant, i l’Hiopos no es va deixar anar en una segona part en la qual fins i tot va fer un indici de reacció. El tercer quart va passar sense pena ni glòria, amb un quadre lleidatà aguantant el tipus amb Kenny Hasbrouck, molt motivat en el seu comiat, com el seu millor valedor, i un Unicaja intractable en el tir exterior que va continuar engrandint els seus números, arribant a dominar per 25 punts en l’equador d’aquest tercer període (39-64).
En l’últim assalt, ja sense història quant al signe que tindria el partit, els de Gerard Encuentra es van mostrar més intensos, amb Oriola i Villar destil·lant garra i intensitat, cosa que els va permetre reduir el desavantatge fins als 16 punts (66-82).
Però allà va acabar tot de soca-rel. Un parcial de 2-12, amb dos triples de Kalinoski, va acabar amb la resistència de l’Hiopos, que va cedir per la seua màxima renda aquesta temporada a casa, 29 punts (69-98) –els d’Ibon Navarro ja van guanyar per 38 al Martín Carpena–. Va ser una derrota de les que no fan mal i amb gust de comiat per a molts, en especial Kenny Hasbrouck, un dels herois de l’ascens a l’ACB, on l’equip de Gerard Encuentra seguirà una temporada més per mèrits propis.