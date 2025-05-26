Podi amb suspens per a Marc
Emocionant duel amb Morbidelli pel tercer lloc. Una bandera roja el repesca després d’una caiguda, igual que Àlex, que acaba en cinquena posició
Marc Márquez (Ducati) va firmar ahir una altra remuntada per ampliar l’avantatge al capdavant del Mundial de MotoGP, a l’acabar tercer el GP del Regne Unit, en el qual es va imposar Marco Bezzecchi (Aprilia) davant de Johann Zarco (Honda). Marc es va veure beneficiat per la caiguda del seu company Pecco Bagnaia (Ducati) a la primera part de la carrera i per la bandera roja quan també se’n va anar a terra. El de Cervera lidera el Mundial amb 24 punts d’avantatge sobre el seu germà Àlex, que ahir va ser cinquè, i 72 sobre Bagnaia.
El primer cop al circuit de Silverstone va arribar amb la caiguda d’Àlex Márquez (Ducati) quan afrontava el primer revolt, probablement per la falta d’agafament en el fred asfalt de l’històric traçat del centre d’Anglaterra. Era la primera llargada. L’accident del lleidatà el van seguir les caigudes d’Aleix Espargaró (Honda), Franco Morbidelli (Ducati) i Marc quan era líder. La direcció de cursa va decidir mostrar la bandera roja i decretar una segona sortida. En l’incident entre Espargaró i Morbidelli hi havia oli a l’últim tram. Aquesta situació va frustrar la primera posició de Fabio Quartararo (Yamaha), que havia arrabassat per uns instants la plaça del gran dels Márquez, seguit per Bagnaia i Fermín Aldeguer (Ducati), debutant aquest any en MotoGP. La segona sortida es va saldar amb una primera posició per a Quartararo, davant de Bagnaia. Estava clar que els pneumàtics tous de les Yamaha donaven millor resultat que els mitjans de les Ducati. Quartararo va posar terra pel mig respecte a Miller, Zarco, Bagnaia, Àlex i Joan Mir (Honda). En el quart gir, l’avantatge del pilot francès de Yamaha vorejava ja un segon. Bagnaia se’n va anar a terra, Bezzecchi es va alçar amb la tercera plaça i Marc Márquez, després d’anar-se llarg en un angle amb problemes als frens, es va quedar en la novena posició, lluny del francès de Yamaha. Però començava la remuntada. A mitjans de prova, Quartararo tenia 5 segons sobre Bezzecchi, que anava segon davant de Zarco, Morbidelli i Miller. Mentrestant, els germans Márquez estaven lluitant entre ells, amb Marc sisè i Mir vuitè.
A poc a poc, el lleidatà estava consolidant la remuntada i, a falta de 10 voltes per al final de la prova, ja era cinquè, al superar Miller. No va tardar a caure altra plaça més. En aquest cas la víctima va ser Morbidelli que, tanmateix, li va sortir més batallador que els anteriors contendents. En la dotzena volta a Silverstone, la Yamaha de Fabio Quartararo va tenir una avaria i va deixar a la primera plaça Bezzecchi, a 6 girs per al final. Les esperances del francès s’acabaven i provocaven la imatge d’un desolat pilot que no trobava consol després de la gran carrera que havia fet i haver estat tan a prop del triomf.
La retirada del campió francès va deixar Marc Márquez en la tercera posició. El pilot de Cervera, amb la Ducati oficial, encara seria capaç de retallar diferències a Zarco, amb problemes al pneumàtic davanter. Però pilotava amb Morbidelli enganxat, en quarta posició. Aquest no donaria el seu braç a tòrcer i va provocar un mà a mà amb el lleidatà que va posar dretes les grades i tribunes de Silverstone. Morbidelli el va passar fins a tres vegades a l’última volta, amb el corresponent contraatac del lleidatà, que va travessar la meta amb només 17 mil·lèsimes d’avantatge sobre l’italià.
Una vegada més, va ser Marc Márquez el que va poder amb els angles decisius per tancar el podi. Àlex Márquez va traspassar la línia de meta en la cinquena posició, precedint Pedro Acosta, pel setè lloc final de Jack Miller. Aldeguer va entrar a la novena plaça, dos davant de Mir, amb l’altra KTM, la de Maverick Viñales, en dotzena posició.
En les cinc últimes carreres del Mundial de MotoGP hi ha hagut cinc vencedors diferents: els germans Marc (Qatar) i Àlex Márquez (Espanya), Bagnaia (Estats Units), Zarco (França) i Bezzecchi (Regne Unit). El triomf d’ahir de les Aprilia, l’equip del lesionat Jorge Martín, va significar la segona cursa seguida en la qual no guanya una Ducati, trencant la tendència de l’inici del Mundial. El pròxim Gran Premi serà a MotorLand, previst per al 8 de juny.