FUTBOL
La Justícia avala l’elecció de Soteras com a president de la FCF
El TSJC descarta que fos “inelegible”
Una sentència de la secció número 5 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat l’elecció de Joan Soteras com a president de la Federació Catalana de Futbol (FCF). L’elecció l’havia recorregut Juanjo Isern, un dels candidats en les últimes eleccions en l’ens federatiu, que al·legava la inelegibilitat del vencedor dels comicis i de la resta de la seua candidatura.
Segons la sentència, a què ha tingut accés EFE, ni Soteras, representat davant del TSJC per l’advocada María Barbancho, ni els membres del seu equip electoral “incorrien en causa d’inelegibilitat” en el moment de la proclamació de les candidatures en les eleccions de febrer del 2023.
Soteras va guanyar les últimes eleccions, celebrades el 13 de febrer del 2023, després de la impugnació per un dels candidats, que va denunciar irregularitats al cens electoral dels comicis efectuats el maig del 2022. Els comicis es van repetir per ordre del Tribunal Català de l’Esport (TCE), un procés que està sent investigat pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Sabadell per presumptes delictes de falsedat en document públic i privat i administració deslleial de Soteras i part de la seua cúpula directiva.
Paral·lelament a aquesta causa, després de les últimes eleccions, Juanjo Isern, un altre dels candidats, va tornar a presentar una denúncia davant del Tribunal Català de l’Esport (TCE) al·legant la inelegibilitat de Soteras i de la resta de la seua candidatura al considerar que tots van exercir il·legítimament el seu càrrec durant bona part del procés electoral. El TSJC admet “la tardança” de Soteras de “cessar en els càrrecs”, però no ho considera causa d’inelegibilitat.