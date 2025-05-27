SEGRE

Palou: “És increïble guanyar l’Indy 500, no m’ho creia”

El pilot català celebra el triomf amb el tradicional pot de llet. - EFE/CHRIS JONES/INDYCAR

REDACCIÓ

Àlex Palou va expressar que es va sentir “molt bé” durant les 500 Milles d’Indianàpolis, una carrera que és “increïble guanyar”, un històric triomf que no es podia “creure”. A més, va assegurar que ser el primer espanyol a coronar-se a l’Indy500 “ho fa extra especial”. Just després del triomf, va ser homenatjat en la pista dels Indiana Pacers de l’NBA, abans de la derrota davant dels Knicks (100-106) en el tercer partit de les Finals de la Conferència Est.

