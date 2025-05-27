HOQUEI
Revàlida per al Pons Lleida
Torna avui a la Corunya, on ja va guanyar fa deu dies, a la recerca de passar per jugar per primer cop les semifinals del play-off. Viatja en dos furgonetes i amb la baixa per lesió de Fran Torres
Després de desaprofitar dissabte el primer match ball, el Pons Lleida afronta aquesta nit (20.30) el tercer i definitiu partit de quarts de final del play-off pel títol en el qual estarà en joc la classificació per a les semifinals, ronda en què el club llistat no ha arribat mai en tota la seua història. La plantilla va iniciar ahir el desplaçament en dos furgonetes.
“No és la millor manera de viatjar per afrontar un partit d’aquesta importància, però entenc la situació del club i dins de les possibilitats que hi ha és la millor manera de desplaçar-nos, però evidentment influeix, encara que intentarem que pesi poc. Toca adaptar-se”, va assenyalar resignat el tècnic Edu Amat, que no va amagar que la baixa de Torres “és molt important”, però va reconèixer que “l’equip ja està acostumat” a aquestes situacions. “És un jugador que ens ha aportat moltíssim durant tota la temporada i ara jugarem un dels partits més importants de l’any sense ell, però també vam afrontar la Copa sense Nico Ojeda i vam arribar a la final. Els que hi siguin segur que faran un pas endavant i serem capaços de suplir tot el treball que ens aporta el Fran”, va indicar.
Pel que fa al partit, el tècnic llistat s’espera un Liceo “més valent del que ho va ser aquí dissabte passat. Al final ells estan en la mateixa situació que quan van venir a Lleida, és a dir, que no poden fallar, l’única diferència és que nosaltres també ens trobem igual. Hi anem minvats físicament i serà una cosa a tenir en compte en el plantejament, però m’espero un partit més semblant al que vam jugar aquest dissabte que al primer de la sèrie a la Corunya”, va explicar.
Amat té clar que tota la pressió recau en el conjunt gallec, que és el favorit, però no per això renuncia a donar una altra vegada la sorpresa. “Quan estàs a la pista no vols perdre mai. Ara mateix no pensem si és una bona temporada o no, o si és un èxit o no arribar fins al tercer partit, ja hi haurà temps de fer valoracions més endavant. Ara ens hem de centrar a jugar i competir aquest partit. Ja hem demostrat que som capaços de fer-ho i treure profit de les nostres armes, veurem si ho podem repetir i emportar-nos el partit a favor nostre”, va dir el tècnic llistat, que va afegir: “Hem d’estar orgullosos del treball que estem fent, però encara queden 50 minuts més una possible pròrroga perquè es decideixi aquesta eliminatòria. Que no pensin que perquè ens van guanyar a casa dissabte el Liceo ja està en semifinals”, va avisar.
Avui també es decidirà l’eliminatòria entre Igualada i Calafell a la pista dels barcelonins.
Viatge per carretera per estalviar 10.000 € en bitllets d’avió
La directiva del Llista ha hagut d’optar aquesta vegada pel cotxe en lloc de l’avió per fer el desplaçament a Galícia, el segon en menys de dos setmanes. El primer ja va suposar un cost per a les arques d’uns 7.000 euros, però aquesta vegada el preu dels bitllets d’avió superava els 10.000. L’expedició, amb el president Enric Duch al capdavant, va sortir ahir a les 15.15 hores des de l’Onze de Setembre en dos furgonetes i tenia previst arribar passada la mitjanit.