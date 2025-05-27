FUTBOL
Xabi Alonso: “Recullo amb molt honor el llegat d’Ancelotti”
El nou entrenador del Reial Madrid, Xabi Alonso, va expressar ahir durant la seua presentació que recull “de molt honor” el “llegat” de Carlo Ancelotti, defensant que “sense la seua mestria” no estaria ara al capdavant de la banqueta blanca. El basc, que firma fins al 2028, recala al club per començar “una nova etapa” i sent que arriba en “un bon moment” en el qual “fer coses que encenguin al madridisme”, desenvolupant un joc “ambiciós” i “proactiu”.