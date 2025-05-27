SEGRE

FUTBOL

Xabi Alonso: “Recullo amb molt honor el llegat d’Ancelotti”

Florentino Pérez i Xabi Alonso, en la presentació del basc. - EFE

Florentino Pérez i Xabi Alonso, en la presentació del basc. - EFE

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El nou entrenador del Reial Madrid, Xabi Alonso, va expressar ahir durant la seua presentació que recull “de molt honor” el “llegat” de Carlo Ancelotti, defensant que “sense la seua mestria” no estaria ara al capdavant de la banqueta blanca. El basc, que firma fins al 2028, recala al club per començar “una nova etapa” i sent que arriba en “un bon moment” en el qual “fer coses que encenguin al madridisme”, desenvolupant un joc “ambiciós” i “proactiu”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking