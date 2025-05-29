FUTBOL
Catalunya supera Costa Rica
La selecció celebra el 125 aniversari de la Federació Catalana amb un còmode triomf malgrat l’absència de les grans estrelles. Antoniu Roca i Aleñà van trencar l’empat després del descans
La selecció de Catalunya va regalar ahir una victòria als 5.350 espectadors que van acudir al Johan Cruyff per animar el combinat català en l’amistós que va commemorar el 125 aniversari de la Federació Catalana de Futbol. Sense la majoria de les seues grans estrelles, que no van poder ser convocades per estar seleccionades per a l’espanyola, l’equip de Gerard López va anar de menys a més i va superar Costa Rica gràcies a dos gols després del descans d’Antoniu Roca i Carles Aleñà.
La falta de compenetració entre els jugadors catalans –que només van fer una sessió junts ahir mateix al matí– es va fer patent en l’arrancada del partit, quan Costa Rica va tenir una de les seues poques ocasions, en una sortida en fals de Joan Garcia, un dels principals reclams del conjunt català, que la davantera costa-riquenya no va saber aprofitar.
Amb el pas dels minuts, Catalunya va anar portant més la iniciativa, però sempre li faltava precisió en l’últim terç per arribar a tenir ocasions clares. De fet, a la primera meitat només Jutglà va aconseguir connectar un rematada amb cert perill, en un xut des de la frontal de l’àrea que es va perdre a prop del pal de la porteria defensada per l’exporter del Madrid Keylor Navas, el futbolista amb més renom de Costa Rica.
Amb el descans, va arribar el carrusel de substitucions de Gerard López i les cares noves van fer pujar un parell de marxes al partit. Qui va aportar més electricitat a l’atac català per arrancar el segon temps va ser Keita Baldé, que va ser un focus de perill en els primers minuts. Però el ritme ofensiu català més gran també va permetre alguna transició visitant, la més clara una que Anthony Hernández va definir amb un xut molt desviat.
Passats 10 minuts, el ritme va tornar a baixar i es va repetir el plantejament del primer temps: Catalunya proposava i Costa Rica provava de defensar-se. No obstant, l’equip català va trencar la igualada amb una canonada d’Antoniu Roca des de la frontal de l’àrea al minut 67.
Després de l’1-0, l’equip de Gerard López va esborrar del camp el rival i va generar una gran quantitat d’ocasions per trobar el 2-0, que no va arribar fins al minut 89 de joc, quan Aleñà va rematar de cap a la xarxa una centrada de Jofre Carreras per posar el colofó al triomf català.
La selecció femenina de Xile jugarà demà contra l’AEM B
La selecció de Xile femenina, rival de Catalunya en l’amistós que disputaran diumenge també al Johan Cruyff, culminarà la preparació per a l’enfrontament a Lleida amb un partit de preparació demà (18.00) al Camp d’Esports davant de l’AEM B, segons ha pogut saber SEGRE.
Així, el filial lleidatà, acabat d’ascendir a Segona RFEF, culminarà la seua temporada davant la selecció sud-americana, que està preparant la Copa Amèrica, en el que significarà el segon partit del club aquesta temporada al Camp d’Esports, després del que va disputar el primer equip contra el Barça al febrer, davant de més de 10.000 espectadors.