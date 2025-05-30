Cronologia de la situació del Lleida CF: polèmiques i desacords
El 2022 Luis Pereira va assumir la presidència del club malgrat les traves dels germans Esteve i el va salvar de la desaparició. Ara, l'entitat torna a estar al caire del precipici
El Lleida CF es troba al caire del precipici després d'anunciar ahir, mitjançant un breu comunicat, que no ha pogut arribar a un acord amb el grup d'empresaris amb qui negociava les darreres setmanes. L'entitat lleidatana ha indicat que seguirà buscant alternatives fins al 30 de juny, tot i que les perspectives semblen extremadament complicades, catorze anys després de la desaparició de la UE Lleida i poc més de tres anys després que l'empresari gallec Luis Pereira assumís la gestió del club.
Cronologia
- Pereira pren les regnes
26-1-2022: Luis Pereira assumeix la presidència malgrat les traves dels germans Esteve i salva el club de la desaparició. L’equip fa play-off per pujar.
- Rescissió del conveni
28-1-2022: El ple acorda rescindir el conveni d’ús del Camp
d’Esports. El club recorre per continuar utilitzant les instal·lacions sense sentència ferma.
- Temporada de transició
1-7-2022: Pereira aposta per Pere Martí en el seu primer estiu al comandament. L’equip s’acaba salvant a l’última jornada, amb Viadero com a tècnic.
- Primer xoc amb la Paeria
3-8-2023: Pereira diu sentir-se “discriminat” pel govern municipal de Fèlix Larrosa, que dies abans va rebutjar el projecte de Ciutat Esportiva del club.
- Canvi de nom obligat
18-3-2024: El Lleida Esportiu passa a dir-se Lleida CF, obligat per una impugnació. Pocs dies després, Javaloyes deixa el club, enfrontat amb Pereira.
- Polèmic canvi de gespa
19-7-2024: El Lleida canvia la gespa del Camp d’Esports. La Paeria diu que no va seguir el protocol i disposa que ha d’assumir el cost de les obres. El club ho porta davant del jutge.
- Èxit social
21-10-2024: El club arriba a 3.000 abonats, amb el play-off a la
2023-24. Viadero se’n va i arriba Marc Garcia, cessat al febrer.
- Sense conveni
14-2-2025: Després que el jutge avali la rescissió del conveni del Camp d’Esports, la Paeria n’ofereix un altre a 4 anys. El club el rebutja, en desacord amb les condicions.
- Impagaments al club
31-3-2025: SEGRE avança que plantilla i treballadors pateixen impagaments des del gener.
- Anunci d’un preconcurs
4-4-2025: Pereira fa la seua última aparició pública i anuncia un preconcurs de creditors, finalment no presentat, mentre el club busca inversors per evitar la desaparició.
- Suposada estafa
27-4-2025: En l’últim partit a casa, la plantilla reclama una solució a Pereira i ell explica a X que va ser estafat per uns possibles inversors.
El dèficit del club
La situació financera del club és insostenible. A l'inici d'aquesta temporada ja arrossegava un dèficit de 400.000 euros, degut a que, segons l'entitat, la Reial Federació Espanyola de Futbol no va retornar l'aval de 246.000 euros de la temporada anterior. El veritable llast, però, ha estat el deute amb les administracions públiques: 1,7 milions a Hisenda, als quals s'han sumat recentment 800.000 euros més pels exercicis entre 2019 i 2021, a més de 2,3 milions a la Seguretat Social. Sumant els 250.000 euros que es deuen a la plantilla, el deute global s'apropa als 5 milions d'euros.
Marc Torres, adjunt a la presidència, va revelar recentment que Luis Pereira hauria aportat entre 2,8 i 2,9 milions des de la seva arribada el gener de 2022, destinats principalment "a la despesa corrent". No obstant això, la crisi s'ha agreujat després que el club rebutgés el nou conveni d'ús del Camp d'Esports ofert per la Paeria, que obligava a compartir les instal·lacions.
Un president desaparegut i un preconcurs pendent
La crisi institucional va empitjorar setmanes després que Pereira anunciés el 4 d'abril la presentació imminent d'un preconcurs de creditors mentre buscava inversors. Des d'aleshores, el president s'ha fet fonedís, tot i haver declarat que no continuaria al club la temporada vinent. La seva única comunicació ha estat a través de X, on va atribuir la crisi a una suposada estafa per part d'una societat amb seu a Dubai. Mentrestant, no ha mantingut contacte amb jugadors ni empleats, i l'anunciat preconcurs encara no s'ha formalitzat.
Tot i que Pereira ha criticat repetidament la manca de suport institucional, el balanç de la seva gestió demostra que no ha aconseguit reduir el deute heretat dels germans Esteve. La possible desaparició del Lleida CF posaria fi a una etapa històrica de 86 anys del futbol lleidatà, sumant la trajectòria de la UE Lleida i els seus clubs hereus. El club ha anunciat que convocarà una roda de premsa en els propers dies per ampliar la informació, mantenint fins aleshores el silenci institucional.
