El Lleida, abocat a l’extinció
El club hereu de la UE Lleida anuncia que no ha aconseguit arribar a un acord amb inversors mentre s’atansa el termini límit del 30 de juny. El deute de gairebé 5 milions, una pesant llosa
El Lleida CF es troba en una situació crítica i l’entitat hereva de l’extinta UE Lleida pot viure els darrers dies de la seua curta història després d’anunciar ahir, en un escarit comunicat, que no ha pogut arribar a un acord amb el grup d’empresaris amb qui ha estat negociant durant les últimes setmanes. L’entitat blava va informar que en continuarà buscant alternatives fins al 30 de juny, encara que les perspectives semblen ombrívoles per al club, catorze anys després de la desaparició de la UE Lleida i a poc més de tres que aterrés l’empresari gallec establert a Suïssa Luis Pereira, i assumís la gestió dels germans Esteve. El club va anunciar també que convocarà una roda de premsa en els propers dies per ampliar la informació, mantenint fins llavors el silenci institucional.
Després d’arrancar aquesta temporada amb un dèficit de 400.000 euros, perquè segons el club la Reial Federació Espanyola de Futbol no va tornar a Pereira l’aval de 246.000 euros de la temporada 2023-24, el veritable llast que ha arrossegat el club ha estat el deute amb Hisenda i la Seguretat Social. A més dels 1,7 milions de deute amb Hisenda, el club va conèixer el març passat que deu 800.000 euros més, pels exercicis entre 2019 i 2021. Així, el deute global de l’entitat, incloent els 2,3 milions a Seguretat Social i els 250.000 euros que es deuen a la plantilla, ascendeix a un import de prop de 5 milions d’euros.
Segons va explicar recentment l’adjunt a la presidència Marc Torres al programa La Contra de Lleida en Joc, Luis Pereira hauria aportat des que va arribar al club el gener del 2022 entre 2,8 i 2,9 milions, quantitats que s’han destinat fonamentalment “a la despesa corrent”, però la situació s’ha tornat insostenible. Més encara després de rebutjar el nou conveni per a l’ús del Camp d’Esports que li va oferir la Paeria, després de guanyar el plet judicial, per un període de quatre anys i amb l’obligatorietat d’haver de compartir les instal·lacions de l’estadi.
La crisi institucional es va agreujar setmanes després que Pereira anunciés el 4 d’abril la imminent presentació d’un preconcurs de creditors mentre esperava concretar l’arribada d’inversors que poguessin fer-se càrrec de l’entitat. Pereira, qui ja va avançar que no continuaria al capdavant del club la temporada que ve i deixant al marge els seus problemes de salut, s’ha fet fonedís quan el club ha entrat en caiguda lliure. El mandatari només es va pronunciar una vegada a través de la xarxa social X, des de la qual va atribuir la crisi actual a una suposada estafa per part d’una societat amb seu a Dubai amb la qual havia firmat un acord al febrer. Tanmateix, no ha establert contacte amb jugadors ni empleats, i l’anunciat preconcurs de creditors encara no s’ha presentat formalment. Encara que Pereira ha criticat repetidament la falta de suport institucional, el balanç de la seua gestió mostra que no ha aconseguit superar el deute heretat dels germans Esteve.
La desaparició del Lleida CF acabarà amb una etapa històrica de 86 anys entre la UE Lleida i els seus clubs hereus.
Larrosa: “El temps posa tothom al seu lloc”
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va visitar aquest dijous el programa A Diari, de Lleida TV, en el qual va considerar que la situació que viu el Lleida CF “és trista, perquè és la segona vegada que passa una cosa així”. Larrosa va voler deixar clar que seria “prudent per raons públiques” a l’hora d’emetre la seua opinió sobre la situació del club, però va sentenciar que “tinc la sensació que arrosseguem motxilles. Es demostra que les solucions que en el seu moment es van plantejar no van ser les millors. Al final, el temps posa tothom al seu lloc”.
“No vull entrar a valorar la gestió actual ni l’anterior. Nosaltres vam oferir fer-nos càrrec de la gestió del Camp d’Esports, però el club arrossega un deute històric que segurament ha generat aquest conflicte”, va afegir el primer edil, que va ser denunciat pel club per presumptes delictes de falsedat documental i tràfic d’influències, demanda que va ser arxivada pel jutge a començaments d’aquest mes. L’alcalde va concloure la seua intervenció dient que “esperarem a veure com acaba i haurem de valorar quines decisions prendre a nivell de ciutat per la necessitat de tenir un club de futbol de referència”. D’altra banda, el projecte impulsat per Amics del Lleida per crear un club a Quarta Catalana va anunciar ahir que ha demanat formalment una reunió amb l’alcalde per presentar la seua proposta