La Diputació rep el CB Mollerussa després de guanyar la Supercopa
El Club Bàsquet Mollerussa va ser rebut ahir a la Sala Viladrich del Palau de la Diputació després de proclamar-se campió de la Supercopa Catalana. Aquest torneig és la competició de més nivell organitzat per la Federació Catalana de Bàsquet. El president de la Diputació, Joan Talarn, va rebre ahir tots els components de l’equip juntament amb el seu president, Pere Codina. A l’acte també van assistir l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, el vicepresident Agustí Jiménez i els diputats Palau, Simeón i Carnicé.