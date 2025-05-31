FUTBOL
El filial de l’AEM ofereix resistència contra Xile
Després de mantenir el 0-0 al descans, va caure per un honrós 0-3 al Camp d’Esports
❘ lleida ❘ L’AEM B va oferir ahir una honrosa resistència en un desequilibrat amistós al Camp d’Esports davant de la selecció de Xile, que es va acabar emportant el triomf per 0-3. En un xoc marcat per la forta calor, el filial lleidatà, reforçat per Silvia Peñalver i Laura Martí del primer equip, va mantenir l’empat a zero fins al descans, però la Roja, que va afrontar el partit sense les seues primeres espases d’inici, va augmentar el nivell en el segon temps i es va emportar una plàcida victòria abans de jugar demà davant de Catalunya en un altre test de preparació per a la Copa Amèrica.
La selecció xilena va arrancar portant la iniciativa, tancant l’AEM, malgrat que l’equip lleidatà no permetia cap ocasió. Els minuts van anar avançant i l’equip sud-americà no va trobar la manera de posar la sisena marxa per posar en complicacions una Xènia Siuraneta molt segura i que va deixar dos bones parades consecutives en l’ocasió més clara de Xile en el primer temps. Primer va rebutjar bé un xut llunyà de Nerea Sánchez i, en segona instància, va tornar a repel·lir l’intent de Yastin per evitar el 0-1. L’esmentada ocasió va ser al minut 20 i va significar l’última de la primera part. A partir d’aleshores, l’AEM B va tenir més possessió, i tot i que no aconseguia sortir del seu camp, va evitar que el rival s’atansés.
En la segona meitat, el filial lleidatà va canviar l’onze al complet i Xile va donar més continuïtat a l’equip, la qual cosa li va permetre trobar més fluïdesa. Així, va començar a tenir més ocasions per posar a prova Laura Martí, la portera del primer equip que no va poder jugar contra el Barça al Camp d’Esports i ahir va obtenir el seu premi. La de Guissona va intervenir en primera instància en un mà a mà amb Karen Araya al 51, però no va poder fer res en un cop de cap posterior de Yastin Jiménez que va significar el 0-1. Amb l’entrada de les seues millors jugadores, Xile va anar superant amb més facilitat la defensa lleidatana i va marcar el 0-2 al 66, quan Pamela Cabezas va aprofitar un rebuig per anotar a plaer. Araya va estar a prop de fer el 0-3 en dos xuts llunyans, però els dos es van trobar amb la intervenció de Laura Martí, malgrat que en el segon intent la seua parada va acabar amb la pilota al travesser. Quan semblava que no hi hauria temps per a més, la de Guissona va cometre penal sobre Pamela i Aedo el va convertir per anotar el 0-3 final.