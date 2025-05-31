FUTBOL
“Lamine és un geni, però té 17 anys i hem d’ajudar-lo”
Flick aconsella el jove crac que treballi dur per seguir a dalt
L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va assenyalar ahir la importància de treballar dur, a més de disfrutar, consell que dona al seu jugador Lamine Yamal perquè pugui rendir al més alt nivell en els propers anys, mentre que va celebrar la renovació i el fet de poder centrar-se en el present i futur immediat d’un grup al qual encara veu marge de creixement, més enllà de celebrar haver guanyat tres trofeus el seu primer any a Can Barça.
“Si vols jugar els propers 15 anys a aquest nivell, t’has d’entrenar molt bé i també mentalment has d’estar al màxim nivell i això és l’important i ell és llest (Lamine). Però no sempre es tracta de gaudir de tot, també cal treballar”, va manifestar el tècnic en una entrevista a Barça One.
“Ho dic sovint, Lamine Yamal és un geni i té 17 anys, crec que hem d’ajudar-lo. Esperem que ell vulgui, que el cuidem també perquè és jove i ara en aquest moment tot sembla que és fàcil, però no ho és”, va afegir. “Al final, al Barcelona sempre és així, has de guanyar títols i per descomptat en la primera temporada n’hem guanyat tres i al final és molt bo. Però també és molt bo parlar amb Bojan i Deco sobre els propers anys, no es tracta tan sols d’un any, sinó del següent i ja veurem què passa”, va apuntar un Flick que tenia contracte fins al 2026 i que acaba de renovar fins al 2027.
D’altra banda, Wojciech Szczesny seguirà al Barça almenys una temporada més. Només falta que s’acabin de tancar tots els punts pendents del nou contracte. Firmarà per una temporada més i possiblement una altra d’opcional.
Així mateix, Juliano Belletti serà el nou entrenador del Barça Atlètic per a la pròxima temporada. El filial va baixar a Segona RFEF.