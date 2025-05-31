BILLAR
Mata repeteix a Cervera
El barceloní es penja la plata com ja va fer fa 20 anys. Guanya el francès Willy Gerimont, que conclou la partida a 250 caramboles en només 2 tacades
El jugador de Centelles Esteve Mata va tornar a triomfar a Cervera 20 anys després, a l’aconseguir ahir la seua segona medalla de plata en un Campionat d’Europa de billar en la modalitat del quadre 47/2, com ja va fer el 2005. Mata, que va fer un certamen impecable, va eliminar al matí a quarts de final l’actual campió d’Europa, l’holandès Raymund Swertz, i a semifinals, el txec Marak Faus. Tanmateix, no va poder contra el francès Willy Gerimont, que va tancar la partida a 250 caramboles en només 2 tacades.
Gerimont va demostrar la seua condició de favorit a la tarda a l’eliminar el txec Xavier Gretillat, jugador que havia aconseguit acabar dos partides d’una sola tacada. En el campionat hi ha hagut un total de quatre partides que han acabat en la primera tirada, les altres han estat de Gerimont i del valencià Raúl Cuenca.
L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va manifestar la seua satisfacció per l’èxit de les proves que tenen lloc al Casal. “L’equip humà de voluntaris és extraordinari”, va assenyalar.
En aquest sentit, va destacar que són un total de 12 hores de billar cada dia que atenen els mateixos jugadors del club de billar de Cervera. S’ocupen dels arbitratges, els marcadors, la música, la neteja de la sala i d’acomodar el públic, entre altres tasques. També el vicepresident de la Confederació Europea, Carles Borrell, va qualificar d’“admirable” el treball que porta a terme l’entitat.
Avui comença l’últim campionat en la modalitat del quadre 71/2 que es prolongarà fins diumenge a la tarda i en el qualparticiparan un total de 16 jugadors. Igual que en la modalitat del quadre 47/2, la dificultat rau en el fet que el jugador només pot fer 2 caramboles a l’interior dels 9 quadres en què es divideix el billar, a la tercera ha de treure una bola de l’interior del quadre, cosa que dificulta les reunions de les boles. Avui les partides començaran a les 9.30 hores i acabaran passades les 22.00. Diumenge es disputaran els quarts, semifinals i finals.