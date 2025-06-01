AUTOMOBILISME
El líder Piastri firma la pole a Montmeló
Oscar Piastri (McLaren) va firmar ahir la pole per a la cursa del Gran Premi d’Espanya, novena prova del Mundial de Fórmula 1 i que es disputa al Circuit de Barcelona-Catalunya, mentre que Fernando Alonso (Aston Martin) i Carlos Sainz (Williams), que no va superar la Q1, surten desè i divuitè, respectivament. Amb un crono d’1:11.546 en el seu últim intent en el traçat barceloní, el líder del Mundial es va assegurar la quarta pole de l’any, que li permetrà sortir primer al costat del seu company d’equip, el britànic Lando Norris, que es va quedar dos dècimes.
Pel seu costat, l’actual campió, Max Verstappen (Red Bull), encapçalarà la segona línia de la graella a Montmeló, en la qual l’acompanyarà el britànic George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari) va ser cinquè, superant Kimi Antonelli (Mercedes) i el monegasc Charles Leclerc (Ferrari).