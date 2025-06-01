HOQUEI
Lleida passa a semifinals en infantil masculí
La selecció lleidatana infantil masculina jugarà avui les semifinals del Campionat de Catalunya de seleccions territorials, que es disputa a Mollerussa.
El combinat lleidatà, que dirigeixen Lluís Rodero i Carlos Trilla, va vèncer en el seu grup la selecció de Girona per 7-2 i van perdre amb Barcelona Sud per 6-7. Avui, Lleida jugarà contra Barcelona Nord per un lloc a la final, a les 10.00. L’altra semifinal enfrontarà Barcelona Sud i Tarragona.
En la competició de Fem15, la selecció lleidatana, jugant pel sistema de lligueta, va guanyar Tarragona per 6-1 i va perdre amb Barcelona Nord per 8-4. Avui jugaran contra Girona i contra Barcelona Sud.