FUTBOL
El PSG es corona a Europa
El lleidatà Borja Álvarez forma part de l’staff de Luis Enrique
Luis Enrique va fer ahir història a Múnic. Va brodar la primera Champions del PSG i va completar el primer triplet del futbol francès, el segon de la seua carrera, després de destrossar l’Inter de Milà (5-0) amb una exhibició sense precedents a l’Allianz Arena i amb un equip que va modelar al seu aire, que va esculpir fins a erigir-lo com el rei d’Europa en una temporada per al record.
Amb el PSG també s’ha proclamat campió d’Europa un lleidatà. Borja Álvarez Buedo és l’entrenador de porters a l’staff tècnic de Luis Enrique. És la primera Champions per al PSG i la segona per a França, després de la de l’Olympique de Marsella el 1993. La celebració del títol a París va provocar nombrosos aldarulls que van acabar amb desenes de detinguts.