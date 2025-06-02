FUTBOL
Atlètic Lleida i Tàrrega guanyen el torneig de la capital de l’Urgell
Vencen en les categories sub-14 i sub-13 del Torneig Ciutat de Tàrrega
L’Atlètic Lleida i l’Escola de Futbol Tàrrega es van imposar ahir en les categories sub-14 i sub-13, respectivament, del III Torneig Ciutat de Tàrrega celebrat a les instal·lacions municipals Joan Capdevila de la capital de l’Urgell.
Pel que respecta a la categoria sub-14, l’equip de Cappont es va imposar a l’amfitrió, l’infantil A del Tàrrega, en la tanda de penals per 1-2. Els del Segrià, després d’empatar a un en el temps reglamentari, van ser més efectius que el rival des del punt de penal. D’altra banda, en la categoria sub-13, el Tàrrega sí que va poder alçar-se amb el campionat i ho va fer invicte. Per emportar-se el títol, els blaugranes es van imposar a l’Atlètic Lleida per 3-2 a la final.
En totes dos categories, el torneig va seguir el mateix format, amb dos grups de tres equips, dels quals, els dos primers classificats de cada grup accedien a les semifinals, mentre que els últims dos jugaven un partit addicional per dilucidar la cinquena i la sisena plaça. A la sub-14, el Tàrrega i el Solsona, del Grup A; i l’Atlètic Lleida i la Floresta, del grup B, van aconseguir l’accés a les semifinals. Per la seua part, la UE Balàfia i el Tàrrega B es van jugar la cinquena posició en un partit que va acabar amb un triomf en els penals dels del Segrià (3-2). En les semifinals, el Tàrrega A va deixar pel camí el Solsona (0-1), que acabaria tercer després de vèncer la Floresta, rival que va eliminar l’Atlètic Lleida, que va acabar emportant-se el trofeu.
A la categoria sub-13, Tàrrega A i Floresta van superar el grup A; i Atlètic Lleida i Vendrell, el grup B. Al camí es van quedar el Miralcamp i el Tàrrega B, que s’acabaria adjudicant el cinquè lloc després de vèncer els del Pla d’Urgell en els penals (7-8).
A les semifinals, el Tàrrega A va guanyar per 0-2 el Vendrell. El mateix resultat va establir l’Atlètic Lleida per imposar-se a una Floresta que, més tard, va caure per 2-1 contra els tarragonins en el partit pel tercer lloc. Finalment, el trofeu no es va moure de l’Urgell després que els blaugranes vencessin els de Cappont per 3-2 a la final.
El cap de setmana del 7 i 8 de juny jugaran les categories sub-9, sub-10, sub-11 i sub-12.