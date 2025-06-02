La Champions, setè títol del lleidatà Borja Álvarez amb el PSG
El tècnic lleidatà Borja Álvarez va arribar al PSG l’estiu del 2023 per incorporar-se a l’staff tècnic de Luis Enrique, que iniciava a París una nova etapa esportiva. Álvarez (Lleida, 23-11-1991), està vivint l’etapa daurada del club francès que, entrenat per l’asturià, dissabte va conquerir a Múnic la seua primera Champions al destrossar a la final (5-0) l’Inter de Milà. Per a Borja Álvarez, que exerceix d’entrenador de porters, aquest és el setè títol que obté des que és al PSG, els mateixos que Luis Enrique: 2 supercopes de França, 2 Lligues, 2 Copa de França i ara, 1 Champions. Borja Álvarez ja va destacar el passat mes de març, quan el PSG va eliminar per penals el Liverpool, aconseguint la classificació a quarts de final, després d’una tanda en què el porter de l’equip parisenc, Gianluigi Donnarumma, va aturar dos penals després d’analitzar amb el lleidatà als llançadors de l’equip anglès.
En la funció d’entrenador de porters Álvarez ha treballat a l’Espanyol, l’Almeria i l’Andorra, a més de tenir experiència a Hong Kong i a la Xina.
El davanter del PSG Ousmane Dembélé ha estat elegit jugador de la temporada a la Lliga de Campions i el seu company Désiré Doué, el jugador jove, per la UEFA.
El PSG ha aportat set jugadors en l’onze ideal d’aquesta temporada de la Champions, en el qual hi ha els blaugranes Lamine Yamal i Raphinha.