Descens cruel de l'Alpicat
Perd a Sant Just el partit decisiu del play-out i baixa a l’OK Lliga Plata després d’una històrica temporada a la màxima categoria. Es va avançar en el marcador, va igualar un 2-1 en contra i va tenir opcions fins a l’últim segon en un duel trepidant
L’Alpicat no jugarà la temporada vinent a la màxima categoria de l’hoquei estatal. La derrota que va patir ahir a la pista del Sant Just, 4-3 en el partit decisiu d’un play-out molt equilibrat entre tots dos rivals, el condemna al descens a l’OK Lliga Plata, des d’on intentarà tornar a l’elit en la qual ha viscut un any històric.
El partit d’ahir va ser una mostra del que ha estat la temporada per a l’Alpicat. Necessitava guanyar i va tenir la victòria molt a prop. Va lluitar fins a l’últim segon, va tenir el rival contra les cordes durant molt de temps... li va faltar molt poc per guanyar i quedar-se a l’OK Lliga. Com li va faltar molt poc durant tot el curs per haver guanyat algun partit més i sumar uns punts que li haurien evitat disputar aquest cruel play-out. Sent un equip difícil de guanyar a la seua pista, ha pagat la falta de resultats com a visitant. De fet, se’n va de la màxima categoria sense haver aconseguit guanyar ni un partit a fora.
Ahir va protagonitzar un duel trepidant a La Bonaigua de Sant Just. Conscient que només li valia la victòria, va sortir contra tot des del servei inicial. Molt aviat es va haver de parar el partit durant vuit minuts per reparar una tanca que s’havia trencat. L’aturada no va afectar els de Sito Expósito. La seua pressió va provocar que en poc més de dos minuts els locals ja acumulessin quatre faltes. Iago Vázquez, en una contra, hauria pogut marcar als tres minuts i ja no va fallar a la següent acció ofensiva dels lleidatans i, en una gran jugada personal va posar el 0-1 en el minut 4. Tot un golàs.
El Sant Just va reaccionar i això va fer que el partit es desenvolupés amb un ritme molt alt, contínues arribades i problemes per als dos equips a l’hora de mantenir la possessió de la bola. Mats Zilken va poder ampliar diferències amb una bona rematada en el minut 12 que va sortir fora per poc i l’equip local veia com les seues arribades topaven amb un infranquejable Xavi Bosch.
En el minut 15 David Ballestero va cometre penal i el llançament de Xavi Crespo el va aturar el porter de l’Alpicat, que també va reaccionar de forma espectacular a la rematada en segona opció del mateix Crespo. Iñaki Cabezas en va tenir una de molt clara al 20 i, amb 0-1, el partit va arribar a la mitja part.
A la segona part de nou hauria pogut marcar l’Alpicat amb una bona rematada de Marc Vázquez, però qui va trobar el gol va ser el Sant Just. Iñaki Cabezas va firmar l’1-1 en el minut 29 en una jugada personal i això va animar l’equip local, que va intensificar els atacs. Tres minuts més tard Ballestero va veure la targeta blava i el llançament directe de Joan Pujalte va sortir fora. Pero Xavi Crespo va trobar el gol amb una rematada en el minut 33 per posar el 2-1. L’Alpicat va reaccionar immediatament i, en el 34, Mats Zilken va tornar a equilibrar el marcador al transformar un penal que significava el 2-2. Passaven els minuts i el partit continuava intens i obert.
El Sant Just, que va jugar també un gran partit, es trobava en estat de gràcia i, després que Burguillos fallés una clara ocasió en el minut 38, l’equip barceloní va tornar a posar-se davant en el marcador. Va ser en el minut 41 i amb un rematada de Joan Pujalte que no va poder aturar Bosch. El Sant Just volia sentenciar i gairebé ho va aconseguir tres minuts més tard, en el 44, però el porter lleidatà va fer una excel·lent intervenció a una intencionada rematada d’Iñaki Cabezas. El temps jugava en contra de l’Alpicat, que buscava atacs ràpids per poder disposar de més opcions de gol. Així es va arribar als dos últims minuts de partit que van ser igual d’intensos que la resta i hi va haver ocasions per a tots dos equips.
Amb 9-9 en faltes, en el minut 48 el Sant Just va cometre la desena infracció. Mats Zilken tenia l’oportunitat d’empatar, però va errar el llançament. I en la següent jugada el que va cometre la desena falta va ser l’Alpicat. Pujalte podia sentenciar, però també va fallar el llançament, amb la qual cosa el 3-2 continuava deixant el partit molt obert.
A falta d’1:31 Sito va decidir jugar-se-la i va retirar el porter per posar cinc jugadors de pista. No va sortir bé, perquè l’Alpicat va perdre la bola, Xavi Crespo es va encaminar cap a la porteria lleidatana buida i un jugador de l’Alpicat, en l’intent d’impedir la rematada, va cometre penal. Cabezas ja no va fallar en aquesta ocasió i va anotar el 4-2.
Mats Zilken, a falta de 30 segons, va caçar una bola a l’àrea local i va marcar el 4-3. Però ja no hi havia temps. El crono va córrer a favor del Sant Just, que va celebrar una victòria que valia una permanència. Però per a l’Alpicat era la condemna i el descens a l’OK Lliga Plata.
Sito: “L’equip ha fet un gran any, ho recordarem amb el temps”
“Estem tocats”, reconeixia després del partit l’entrenador de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito que, no obstant, valorava la temporada que ha fet l’equip en el seu debut a l’OK Lliga. “És una llàstima, hem estat molt a prop. De fet, tot l’any hem estat molt a prop, hauríem pogut guanyar molts partits més”, explicava.
Del decisiu partit d’ahir va dir que “hem tingut ocasions per guanyar, pals, directes...no ha sortit bé. Poques coses puc recriminar a l’equip pel que fa a actitud i esforç”, i afegia que “la temporada ha servit perquè l’Alpicat s’hagi deixat veure a l’OK Lliga, a la qual sens dubte volem tornar. L’equip ha fet un gran any que recordarem amb el temps”.Valorava que “aquí, a Sant Just, en un escenari complicat, hem pressionat el rival fins a l’últim minut i hauríem pogut guanyar, però no ha pogut ser. No hem obtingut el resultat que volíem”. Quant al seu futur va assenyalar que “en les properes setmanes ens reunirem amb el club per prendre decisions”.