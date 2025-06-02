FUTBOL
Festa i incidents a França
El París Saint-Germain va aconseguir per fi el somiat passeig triomfal pels Camps Elisis davant la seua afició, amb la Lliga de Campions exhibida triomfalment a les mans dels seus jugadors. Entorn de 110.000 persones es van congregar ahir a la famosa avinguda parisenca que acaba a l’Arc del Triomf per participar en el deliri col·lectiu d’un club i d’una afició que feia molts anys que intentaven aconseguir el màxim trofeu europeu.
A bord d’un autobús de dos pisos obert que avançava molt lentament, els jugadors i l’entrenador, Luis Enrique, van festejar juntament amb els aficionats, congregats des de feia diverses hores. També hi era un somrient i orgullós Nasser al-Khelaïfi, el president del club. Dembelé, Hakimi, Marquinhos, Vitinha, Doué o Fabián es van anar passant la copa per aixecar-la a l’autobús, decorat amb els colors blau i roig del PSG i amb la llegenda Campions d’Europa. El president Emmanuel Macron va rebre l’equip i va elogiar Luis Enrique: “Aquesta victòria et deu molt.”
El festeig es va desenvolupar amb normalitat dins de l’avinguda, enmig d’enormes mesures de seguretat, amb els aficionats dividits en segments i separats de l’avinguda per tanques i un cordó policial. L’objectiu del dispositiu era evitar els incidents i aldarulls de la nit anterior a tot França, sobretot a París, que han deixat un balanç provisional de dos morts, més de 200 ferits i 563 detinguts. Almenys 22 membres de les forces de l’ordre van resultar ferits, un dels quals en coma induït, així com set bombers. El Govern va denunciar que “uns bàrbars” han aixafat la festa del PSG amb “destrucció i pillatge”.