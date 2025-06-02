BILLAR
Kahofer s’adjudica l’Europeu i Mata és bronze
El Casal de Cervera tanca una intensa setmana de tornejos d’estil clàssic
L’austríac Armin Kahofer es va adjudicar ahir la final de l’Europeu de billar en la modalitat del quadre 71/2. Ho va fer davant el txec Marek Faus. Així, dels quatre títols europeus que ha aconseguit, dos han estat a Cervera, a la banda l’any passat i aquest al quadre, i el tercer a Mataró. Kahofer va dir tenir molta sort cada vegada que juga a Catalunya. Per la seua part, el jugador de Centelles Esteve Mata va haver de conformar-se amb el bronze al caure contra Kahofer a les semifinals. L’austríac no va donar opció a Mata a l’aconseguir les 200 caramboles d’una sola tacada.
En la jornada d’ahir, l’última de sis de consecutives de billar al Casal, es van mantenir les mitjanes. Esteve Mata va aconseguir eliminar també en aquesta modalitat l’actual campió d’Europa, l’holandès Raymund Swertz. Ho va fer amb tres tirades, una de 146 caramboles. D’aquesta forma, Mata va aconseguir el bronze en la modalitat del quadre 71/2 i la plata en el quadre 47/2. És un dels jugadors amb millor trajectòria estatal i internacional, ja que va ser campió d’aquesta modalitat el 2009 i plata a Cervera el 2005. A més, té vint Campionats d’Espanya. Per la seua part, el valencià Raúl Cuenca es va adjudicar dimecres l’Europeu en la modalitat a la banda.
El president del club de billar Josep Planes va explicar que ha estat una setmana maratoniana, amb 93 partides en 6 dies, 48 entrenaments i 21.139 caramboles. Per la seua part, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va destacar la seua aposta per impulsar el billar al Casal de Cervera com un dels atractius a nivell europeu. El president del Casal, Joan Bergadà, va explicar que en els dos últims anys s’han fet inversions importants per fer “una seu que ha obtingut el reconeixement europeu”. Durant la setmana hi han assistit més d’un miler d’aficionats de tot Espanya. Aquest és el segon any consecutiu que Cervera acull finals europees i en la seua trajectòria ha organitzat onze Europeus i un Mundial. En l’organització han participat 25 voluntaris procedents de Lleida, Santa Coloma de Queralt i Anoia.