VOLEIBOL
El CECELL B ascendeix a la Segona divisió
L’equip Sènior B del Club Esportiu CECELL Lleida jugarà la pròxima temporada a Segona divisió catalana, després d’haver aconseguit l’ascens directe arran de la renúncia del CV Lloret.
Aquesta absència va donar la victòria al CECELL B per 3-0, amb la qual cosa l’equip tanca la temporada com a segon classificat del seu grup, darrere del CV Sant Quirze, que acaba la competició al primer lloc. Com a reconeixement al seu gran treball, la directiva del club va obsequiar les jugadores amb una samarreta commemorativa.
Pel que fa al primer equip, jugarà a Primera divisió Catalana després del seu descens de la Primera divisió estatal. La resta d’equips de base es manté a Primera Catalana.