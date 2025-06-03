FUTBOL
Els germans Febas ascendeixen alhora
Aleix i Joel aconseguien diumenge passat de forma simultània i a 600 quilòmetres de distància pujar amb l’Elx a Primera divisió i amb el Terol a Primera RFEF
Els germans Febas van protagonitzar diumenge una gesta esportiva simultània a l’aconseguir dos ascensos de categoria el mateix dia però a 600 quilòmetres de distància. Aleix Febas, centrecampista de l’Elx, ha aconseguit la tornada a Primera divisió, mentre que Joel Febas, davanter, ha assolit la Primera RFEF amb el Terol després de completar una gran recta final de temporada.
La família Febas ha viscut una jornada per emmarcar en el calendari futbolístic amb els dos germans que es van iniciar en el futbol base del Lleida. Aleix va disputar els 90 minuts complets en el matx decisiu que va enfrontar l’Elx contra el Deportivo de la Corunya, assolint la victòria que els torna a la màxima categoria del futbol espanyol. Paral·lelament, a l’estadi de Los Pajaritos, Joel Febas es va erigir com un dels protagonistes del Terol en el seu ascens a Primera RFEF. Els dos futbolistes van celebrar ahir els seus respectius èxits esportius amb sengles rues. Especialment destacada va ser la festa amb tota l’esplendor de l’equip il·licità, que ha aconseguit el seu setè ascens a Primera divisió. La plantilla va iniciar la rua a les 19.00 per acabar dos hores i mitja després a l’estadi Martínez Valero.