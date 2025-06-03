FUTBOL
Joan Bacardit, nou tècnic de l’AEM i Laura Martí, a l’Eibar
La portera deixa el club després de deu temporades per jugar a la Lliga F
Joan Bacardit Sans (Barcelona, 29-8-1984) és el nou entrenador de l’AEM, en substitució de Rubén López, i serà presentat aquesta mateixa setmana, segons va poder saber aquest diari de fonts del club. Bacardit, que estava actualment sense equip, va entrenar les temporades 2023-24 i 2022-23 l’Europa femenina i les campanyes 2017-18 i 2018-19 l’Espanyol, per la qual cosa té experiència a la màxima categoria estatal.
El nou tècnic aemista va acumular una dilatada experiència en el futbol femení de l’entitat blanc-i-blava. A més, també presenta una àmplia trajectòria com a preparador de futbol base masculí ja que ha estat en clubs com el Sant Andreu, el Júpiter, el Martinenc o l’Horta.
D’altra banda, la portera Laura Martí deixa l’AEM després de 10 temporades per fitxar per l’Eibar de la Lliga F. Un gran pas endavant de la futbolista de Guissona, que ha estat un dels pilars de l’equip aemista en les seues brillants últimes temporades, on només va faltar posar la guinda de l’ascens a la màxima categoria. Aquest curs va estar lesionada en els últims partits, però fa dos temporades va ser la portera menys golejada de la categoria deixant 14 porteries a zero.
Va arribar a l’AEM amb 12 anys i se’n va amb 22, després d’una destacada trajectòria on sobresurt la gesta històrica quan Laura Martí era de categoria infantil i el seu equip va guanyar una Lliga masculina, amb Dani Rodrigo com a entrenador, que va fer la volta al món. Ja són dos les futbolistes d’aquell grup que han arribat a la màxima categoria: Andrea Gómez, que és al Granada, i ara Martí a l’Eibar. Aquesta es va acomiadar en xarxes socials amb una emotiva carta en la qual es va referir a Dani Rodrigo i va dir de l’AEM que ha estat “la meua segona casa i la de la meua família”. “Ara marxo. Però sé que això no acaba aquí. Sé que sempre hi haurà una part de mi que portarà aquests colors, aquesta història i aquest sentiment. Perquè, com diu l’himne que tantes vegades hem cantat, AEM ets tu, AEM soc jo, plegats portem l’AEM al cor. I jo el portaré sempre amb tot el que he après i viscut aquí”, va concloure.