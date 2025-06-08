HOQUEI
Ascensos encarrilats
L’Alpicat goleja el Girona i està a un pas de tornar a l’OK Lliga femenina. El Bell-lloc supera el GEiEG i recupera el factor pista per pujar a l’OK Plata
Jornada redona per als dos equips lleidatans que aspiren a pujar a categoria estatal. L’HC Alpicat va complir els pronòstics i va golejar per 4-0 el Girona en el primer partit del play-off final, la qual cosa el situa a tan sols un triomf de tornar, dos anys després, a l’OK Lliga femenina, mentre que el CP Bell-lloc es va imposar a la pista del GEiEG i va recuperar el factor pista per decidir a casa l’ascens a l’OK Lliga Plata.
L’equip que dirigeix Mats Zilken va dominar la situació en tot moment i als nou minuts Joana Folch va certificar amb el primer gol el domini lleidatà. Ona Moreno va incrementar el compte abans del descans i a la segona part dos gols seguits de Martina Junca en tot just quatre minuts van deixar el duel vist per a sentència. Ara les del Segrià tenen el primer match ball dissabte vinent a la pista gironina per tornar entre els grans equips de l’OK Lliga i reeditar el derbi amb el Vila-sana.
Una mica més complicat ho va tenir el Bell-lloc, que jugava com a visitant malgrat haver quedat per sobre del GEiEG en la fase regular. Tot i així, els del Pla van fer un pas endavant i després d’una primera meitat igualada que es va saldar sense gols Pol Franci va encarrilar la victòria amb una diana als dos minuts de la represa i va sentenciar amb la segona quan en faltaven tres per a la conclusió, ambdós en superioritat numèrica. Divendres pot certificar l’ascens.
Cap lleidatà a la fase final del Català benjamí de la Seu
Cap dels tres representants lleidatans va aconseguir accedir ahir a la fase final del Campionat de Catalunya benjamí d’hoquei patins que es disputa a la Seu d’Urgell, sota l’organització del CHPA Cadí. L’Hoquei Tàrrega, que divendres va encaixar dos derrotes, va tornar a perdre ahir davant del Palafrugell (4-1), la mateixa sort que va córrer l’Alpicat, que va encaixar amb el Girona (4-2) la segona derrota del torneig. L’únic que va obtenir un resultat positiu va ser el Pons Lleida, que va empatar (2-2) contra el Caldes, però no en va tenir prou per classificar-se. Avui es disputaran les semifinals, el GEiEG contra el Sant Cugat i la UE Horta davant del Sant Sadurní.
El Vila-sana tanca avui la Lliga sense res en joc
El Club Patí Vila-sana juga avui a la pista del Manlleu l’últim partit de l’OK Lliga Femenina sense res en joc, ja que fa setmanes que l’equip lleidatà va quedar despenjada de la lluita per un títol que va acabar conquerint el Telecable Gijón. El partit d’avui (12.15) serà una bona preparació de cara a la Copa de la Reina que afrontarà la setmana que ve.