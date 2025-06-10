FUTBOL
Atlètic Segre i l’amfitrió conquereixen el Ciutat de Tàrrega aleví S-11 i S-12
L’Atlètic Segre i l’Escola de Futbol Tàrrega A es van adjudicar el Torneig Aleví Ciutat de Tàrrega en les categories sub-11 i sub-12, respectivament. Després de l’Atlètic segre es van classificar l’Escola de Futbol Urgell, la UE Balàfia i el CFJ Mollerussa. En sub-12, després de l’EF Tàrrega A es van classificar l’Atlètic Lleida, el CFJ Mollerussa i el RCD Espanyol.
Pel que fa a la categoria sub-11, l’Atlètic Segre, a la fi campió, va vèncer en la fase prèvia l’EF Bellpuig (0-9), l’EF Urgell (5-1) i l’EF Tàrrega A (0-6).
Ja a la fase final, l’equip de Cappont es va desfer en semifinals de la UE Balàfia per 4-0. A la final, l’Atlètic Segre es va imposar a l’Escola de Futbol Urgell per 6-0. En total, l’equip de la capital del Segrià va marcar 30 gols i només en va encaixar un en cinc partits.
Pel que respecta a la categoria sub-12, l’EF Tàrrega A va vèncer en la fase prèvia el Mollerussa (1-0), l’EF Bellpuig (0-5) i els seus companys de l’equip C (0-7). En semifinals, l’EF Tàrrega A es va desfer de l’Espanyol (3-1) i a la final de l’Atlètic Segre (4-0).
Pel que respecta a la fase plata de consolació, en la categoria sub-11 es va imposar la UE Bordeta, mentre que a la sub-12 va vèncer l’Escola de Futbol Bellpuig.