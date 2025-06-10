FUTBOL
“Dedico el títol al meu pare”
El tècnic balaguerí Robert Martínez, que ha guanyat la Lliga de Nacions amb Portugal, va voler homenatjar el seu progenitor, que va morir al desembre. Ara viatjarà als EUA al Mundial de clubs
El balaguerí Robert Martínez, que va portar diumenge la selecció de Portugal a guanyar la Lliga de Nacions en el que suposava el seu primer títol al capdavant del conjunt lusità, va dedicar l’èxit al seu pare Roberto, que va morir el desembre passat a l’edat de 91 anys. Saragossà de naixement, havia estat futbolista en els anys 50 i 60 en equips com el Gallur, Arenas, Amistad, Calatayud, Ejea, Algesires, Vilanova i la Geltrú i Balaguer, on es va casar amb Amor Montoliu i es va establir a la capital de la Noguera. Per això, després del duel, el Robert va dir que “em sento molt orgullós perquè he pogut fer el que adoro. Vaig sortir molt jovenet del meu poble. Vaig recordar el meu pare, que és el motiu pel qual vaig conèixer el futbol”. A Múnic, Robert va estar acompanyat per la seua esposa Beth Thompson i les seues tres filles, a més de la seua germana Antonieta i el seu cunyat Josep.
El tècnic lleidatà, que es va reunir ahir amb dirigents federatius portuguesos, tenia previst viatjar als Estats Units per assistir al Mundial de clubs amb un grup d’entrenadors liderat per Arsène Wenger, cap de Desenvolupament del Futbol Mundial que treballa per a la FIFA. Sobre si aquesta victòria és per als que dubtaven d’ell a l’haver-se produït un canvi en la presidència de la Federació Portuguesa, va ser clar: “Porto fent això molts anys. He estat més de cent partits amb seleccions nacionals i el més important és el compromís. El soroll forma part del futbol. Hi ha crítiques positives, negatives i malicioses. Espanya va començar millor, però vam remuntar i vam demostrar un caràcter increïble. L’equip creia que podia guanyar en la tanda de penals”. De fet, el nou president federatiu, l’exàrbitre portuguès Pedro Proença, li va donar suport dient que “el Robert té contracte fins al 2028. Aquesta directiva, malgrat que no va ser qui va firmar aquests contractes, honrarà aquesta firma. Estem satisfets amb el treball del senyor Martínez”. I un altre suport important per a Robert Martínez va ser el de Cristiano Ronaldo, al qual el tècnic lleidatà va repescar per a la selecció després de no ser convocat pel seu antecessor Fernando Santos. “Aquesta generació s’ho mereixia moltíssim. Sobretot, l’entrenador. El que li van fer va ser injust. Li van donar una pallissa. Encara que jo no hi fos, ell és l’entrenador que hauria de dirigir la selecció. I al no ser portuguès, ho aprecio encara més. Parla portuguès, s’ho mereix.” La carrera professional com a entrenador de Robert Martínez va transcórrer a Anglaterra (Swansea, Wigan i Everton) fins que la federació belga va trucar a la seua porta. A la selecció belga la va portar al tercer lloc al Mundial del 2018 disputat a Rússia.