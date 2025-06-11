FUTBOL
El Barça té previst pagar avui la clàusula de Joan Garcia
El president Joan Laporta va firmar ahir el contracte per cinc temporades
El FC Barcelona ultima l’acord amb Joan Garcia perquè es converteixi aviat en nou porter de l’equip blaugrana. L’acord és total entre les dos parts i ara estan redactant els contractes. Els advocats de les dos parts es van reunir ahir a les oficines de la Ciutat Esportiva per ultimar la documentació. Segons va anunciar Sport, el president Joan Laporta va firmar ahir mateix el contracte perquè Joan Garcia es converteixi en nou jugador del Barça per a les pròximes cinc temporades. Ara el club blaugrana procedirà al pagament de la clàusula de rescissió de 25 milions, que segons apunten diversos mitjans es podria produir avui mateix. Ho faran directament a la seu oficial de LaLiga, ja que l’Espanyol no ha volgut entrar en cap tipus de negociació.
Una vegada que el jugador s’hagi deslligat totalment de l’Espanyol, es procedirà a l’anunci del fitxatge, que podria ser la setmana que ve. Joan Garcia firmarà per a les pròximes cinc temporades pel club blaugrana. Queda per veure com queda el tema de la porteria de manera definitiva, ja que una vegada que firmi l’equip tindrà quatre porters a la plantilla. Es dona per fet que Iñaki Peña deixarà el club, però queda per veure com es resol l’assumpte amb Ter Stegen. Fins al moment, l’alemany ha expressat el seu desig de seguir al Barcelona la temporada que ve malgrat la competència que hi haurà amb l’arribada de Joan Garcia.
Amb l’arribada del porter de l’Espanyol encarrilada, Deco se centra ara en la gran prioritat ofensiva de l’estiu: Luis Díaz. L’extrem colombià del Liverpool, de 28 anys, és el gran objectiu blaugrana per reforçar la davantera, encara que el seu club és reticent a deixar-lo marxar. El mateix futbolista va confessar públicament estar en converses “amb alguns clubs” sense tancar la porta del tot a la renovació del seu contracte, vigent fins al 2027. El que sembla descartat és que es reactivi l’interès per Nico Williams.
Càstig per al menor que va insultar Lamine
El menor d’edat que va ser identificat proferint insults racistes a Lamine Yamal durant el clàssic davant del Reial Madrid al Santiago Bernabéu haurà de fer 30 hores de tasques socioeducatives i no podrà entrar a estadis de futbol durant un espai d’un any, segons va informar ahir LaLiga. El menor ha admès els fets i ha acceptat complir el càstig imposat.
El fair play també afecta el femení
Com totes les seccions, el Barça femení no és aliè a la situació econòmica del club. La configuració de la plantilla per a la pròxima temporada es veu condicionada també pel fair play que exigeix la Lliga, que pot obligar el club blaugrana a desprendre’s d’alguna de les seues puntals per alliberar massa salarial, i una de les afectades podria ser Mapi León.