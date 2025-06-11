HOQUEI
El Pons Lleida femení lluitarà per ascendir a Primera Catalana
L’equip sènior femení del Pons Lleida pot aconseguir aquest diumenge l’ascens de categoria l’any de la seua creació. Les jugadores que entrena Sergi Duch es jugaran el bitllet a la Primera Catalana d’hoquei patins a un partit únic contra el Sant Celoni, que es disputarà en una pista neutral, la de Salt (10.00 hores). L’equip llistat va tancar la competició de lliga aconseguint vint-i-una victòries, cinc empats i només dos derrotes, anotant un total de 176 gols.