ATLETISME
La trail Val d’Aran by UTMB creix amb una cursa popular
La 10 K, que completa el programa d’una cinquena edició amb 6.000 inscrits
La Val d’Aran by UTMB continua creixent per mantenir-se com la prova de trail running més multitudinària d’Espanya i una de les punteres del continent. Per a la seua cinquena edició, prevista del 2 al 6 de juliol, l’organització ha ampliat el programa de proves amb una nova distància, la 10 K, més popular i oberta a tots els públics.
La cursa, que serà la que obrirà la competició dimecres, naix per aclamació popular, ja que van ser molts els aficionats que demanaven una distància més assequible amb què prendre contacte amb les curses de muntanya, independentment del nivell i de l’experiència que es tingui. Amb sortida i arribada a Vielha, aquest recorregut d’uns 8 quilòmetres, amb 600 metres de desnivell positiu, transcorrerà per senders i camins.
La resta del programa de competició es manté com els últims anys, amb cinc distàncies per l’entorn de la Val d’Aran i amb una participació que es tornarà a acostar als 6.000 inscrits, rècord absolut de l’esdeveniment. De fet, la prova aranesa va obrir inscripcions el 18 de setembre i en 48 hores va completar els dorsals de l’EXP (Experiència d’Aran), de 32 quilòmetres i 2.100 metres de desnivell, i en sis el PDA (Peades d’Aigua), de 55 quilòmetres i 3.300 metres de desnivell. Les altres tres distàncies, la SKY Baqueira Beret, de 15 km, i les dos proves més llargues, la CDH (Camins de Hèr), de 110 km i 6.400 metres de desnivell, i la VDA (Torn dera Val d’Aran), de 163 km i 10.000 metres, tenen també penjat el cartell del sold out des de fa mesos.
Un any més, la participació estrangera continua creixent. En aquesta cinquena edició el 59 per cent dels inscrits –l’any passat va ser el 55%– són estrangers (41% europeus i 12% de la resta del món), mentre que el 41% restant són espanyols. Estaran representades 83 nacionalitats. Per països, Espanya continua sent el líder del rànquing amb gairebé 3.000 corredors (2.917), seguit de França, que ja supera els 2.000, i Portugal, amb més de 300, mentre que al quart lloc es manté la Xina, amb més de 200 atletes en lliça. També hi ha participació de la Gran Bretanya, Itàlia, Alemanya, Suècia, Bèlgica, Polònia, els Països Baixos, l’Argentina, el Japó i els Estats Units, entre altres.
Un any més, i ja en van cinc, la Val d’Aran by UTMB continuarà sent la final europea que donarà accés a les UTMB World Series Majors que es disputaran a la localitat francesa de Chamonix. Aquesta consideració fa que la prova continuï tenint molta acceptació fora d’Espanya, amb una inscripció estrangera a l’alça.