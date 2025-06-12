FUTBOL
El Lleida reconeixerà a la Federació Espanyola de Futbol un deute de 265.000 €
La Paeria insta a executar la sentència per fer-lo fora de l’estadi, fet que ERC censura
El Lleida CF ha rebut a través de la Comissió Mixta de la Reial Federació Espanyola de Futbol les reclamacions salarials dels jugadors que han format part de la plantilla durant la temporada 2024-2025. Segons el comunicat emès ahir pel club, actualment estan preparant tota la documentació i al·legacions relacionades amb aquestes reclamacions, que presentaran demà divendres, reconeixent un deute que ascendeix a 265.000 euros.
Paral·lelament, l’entitat blava continua treballant intensament fins al 30 de juny per donar continuïtat al projecte amb la intenció de garantir la seua subsistència i evitar la desaparició del club. Una situació crítica que es complica encara més amb la controvèrsia sorgida en l’àmbit municipal.
Esports
I és que el grup d’ERC a la Paeria va manifestar ahir el seu rebuig a la decisió del govern municipal del PSC, acordada per decret dilluns passat 9 de juny, de sol·licitar l’execució provisional de la sentència 80/2025 del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida. Aquesta acció suposaria expulsar el Lleida CF del Camp d’Esports, “malgrat que el club encara no ha desaparegut ni està en liquidació”.
Els republicans assenyalen que si finalment el club entra en liquidació a partir del 30 de juny, l’ús de l’estadi retornarà a l’ajuntament sense necessitat de mesures addicionals ni de sol·licitar al Jutjat l’execució provisional de la sentència. Tanmateix, si el club aconsegueix evitar la desaparició, aquesta execució provisional el deixaria sense terreny de joc.
ERC va criticar que “el mandat de Larrosa ha estat caracteritzat per una absoluta falta de suport institucional al club, fins i tot en els moments més crítics”. Si finalment el Lleida CF no pot evitar desaparèixer, ERC també va manifestar el seu suport al projecte de futbol popular i considera que, si aquest nou club així ho sol·licita, la Paeria li hauria de facilitar la cessió del Camp d’Esports.
El regidor d’Esports Jackson Quiñónez va dir a UA1 que “si un club diu als jugadors que passin a buscar la liquidació dono per fet... [la desaparició]. És la informació que em dona la jurisprudència perquè ho hem preguntat a la Federació Espanyola”, va afirmar.