\u2758 t\u00e0rrega \u2758 L\u2019Alpicat va certificar ahir el seu retorn a Primera Catalana despr\u00e9s de superar la UE T\u00e0rrega a la final del play-off. Despr\u00e9s del 2-1 aconseguit en el partit d\u2019anada, l\u2019equip del Segri\u00e0 va defensar l\u2019avantatge en un duel de tornada tens i emocionant, que va acabar 0-0 i que, malgrat el domini territorial del T\u00e0rrega, va ser suficient per aconseguir l\u2019anhelat salt de categoria, a la qual torna dos anys despr\u00e9s.. El partit va arrancar amb una ocasi\u00f3 clar\u00edssima per a l\u2019Alpicat al minut 3, que va obligar a intervenir amb encert el porter Guti. Malgrat que la primera meitat va ser discreta pel que fa al joc, l\u2019Alpicat va resistir davant del domini del T\u00e0rrega, que va tenir les millors arribades. No obstant, el porter visitant Diego va emergir com a figura clau del xoc, frustrant fins a tres oportunitats clares de gol als minuts 15, 18 i 42.. Despr\u00e9s del descans, el plantejament de l\u2019Alpicat va ser clar: mantenir les maneres i deixar passar els minuts contra un T\u00e0rrega que patia per generar perill. L\u2019equip blaugrana ho va intentar amb rematades de Vargas al 60 i de Maikel al 75, que van significar els seus dos \u00fanics intents abans de la jugada decisiva de l\u2019eliminat\u00f2ria.. Al minut 78, el T\u00e0rrega es va quedar amb un jugador menys per l\u2019expulsi\u00f3 directa del porter Guti, despr\u00e9s d\u2019una entrada a un atacant de l\u2019Alpicat. A partir d\u2019all\u00e0, el matx va entrar en una fase de control absolut per part dels visitants, que van veure com nom\u00e9s havien de passar els minuts per segellar l\u2019ascens de categoria.