NATACIÓ
Carrasco tanca l’Estatal amb un or i el bitllet al Mundial
Es proclama campiona en 200 estils, sumant la seua tercera medalla a Palma
La lleidatana Emma Carrasco va tancar ahir amb un or la seua participació al Campionat d’Espanya d’Estiu celebrat a Palma, proclamant-se campiona estatal en 200 estils i aconseguint el segon bitllet per al Mundial de Singapur del mes vinent, on també nadarà en 400 estils. La jove lleidatana del CN Sant Andreu, de 19 anys, tanca així l’Estatal amb dos ors, dissabte en 200 braça i el d’ahir, i una plata, en 400 estils, però amb una marca que li va permetre assegurar-se la participació mundialista, que ahir va ampliar rebaixant la mínima dels 200 estils amb més d’un segon de marge (2:11.56). Després de ser quarta a les sèries del matí, on no va forçar, va posar la directa a la final i va acabar penjant-se l’or, confirmant-se com la dominadora de la modalitat, davant de Laura Cabanes (2:12.08), del Reial Canoe, i Estella Lum Tonrath (2:13.49), del CN Palma de Mallorca, plata i bronze respectivament. Carrasco, única representant lleidatana ahir a Palma, va liderar els primers 50 metres en papallona (27.95) i, malgrat que va caure a la segona posició en esquena, va imposar la seua llei amb la braça (37.77) per recuperar el liderat i no deixar-lo escapar en els 50 metres lliures finals.
Amb el seu meritori 2:11.56, la lleidatana es va quedar a prop del rècord del campionat que ella mateixa va marcar l’any passat (2:11.11), però va rebaixar amb escreix la mínima requerida per la Federació Espanyola per participar en el Mundial. De fet, va baixar en més d’un segon la marca sub-20 (2:12.83), però fins i tot es va quedar per sota de la mínima absoluta (2:12.17) per a Singapur, on Laura Cabanes acompanyarà Carrasco.
Altres espanyols que es van assegurar la presència en el Mundial van ser Carmen Wiler, Adrián Santos i Iván Martínez Sota. Weiler va aconseguir el tercer bitllet per a Singapur, al guanyar ahir els 50 esquena, mentre que Santos i Martínez Sota, que ja s’havien assegurat la participació mundialista en les sèries matutines dels 50 esquena, van ratificar la seua presència a la cita universal després de tornar a nadar a la final per sota de la mínima.