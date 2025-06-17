FUTBOL
El Chelsea venç el Los Angeles (2-0) en el debut
El Chelsea va superar ahir el Los Angeles FC (2-0) en la seua estrena en el Mundial de Clubs, gràcies als gols de Pedro Neto i Enzo Fernández.
En els partits disputats ahir a la matinada, el Botafogo, que es va emportar els tres punts en el seu duel davant del Seattle Sounders (2-1), aprofitant dos gols en el primer temps que l’equip local només va poder contrarestar amb el 2-1 en el 75. Així, el conjunt brasiler empata al PSG amb tres punts al capdavant del grup B. Per la seua part, el Palmeiras va sumar un empat davant del Porto (0-0) malgrat tenir més ocasions que els lusitans. Tot i així, ambdós equips van firmar les taules i deixa al grup A amb els quatre equips empatats a un punt, després del 0-0 inaugural entre Inter Miami i Al-Ahly. Aquesta matinada estava previst que es juguessin el Boca Juniors-Benfica (0.00) i el Flamengo-Tunis (3.00)