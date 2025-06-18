FUTBOL
El Madrid s’estrena amb Xabi Alonso
L’equip blanc debuta al Mundial davant de l’Al-Hilal, mentre Boca Juniors (2-2) i Dortmund (0-0) empaten en les seues estrenes i River Plate guanya l’Urawa Red japonès (3-1)
El Reial Madrid debuta avui (21.00) al Grup H del Mundial de Clubs davant de l’Al-Hilal, un partit que servirà per prendre una primera mostra del conjunt blanc sota la batuta de Xabi Alonso, sense gairebé temps per entrenar, però amb l’exigència d’arrancar amb bon peu el torneig, davant d'un equip saudita que també estrena tècnic, Simone Inzaghi, i que és l’únic gran perill en la primera fase, en la qual el conjunt blanc també s’enfrontarà a Pachuca i Salzburg.
Amb el dubte de Mbappé, que ahir no es va entrenar per febre, però amb els acabats d’incorporar Dean Huijsen i Trent Alexander-Arnold per reforçar la debilitada saga madridista, l’equip blanc es mesurarà a un Al-Hilal amb molts jugadors amb experiència europea a les seues files, com el serbi nascut a Lleida Sergej Milinkovic-Savic i que està dirigit als despatxos pel també lleidatà Esteve Calzada, CEO del club des de finals del 2023.
En els partits disputats ahir, el Borussia Dortmund va concedir un empat (0-0) davant del Fluminense brasiler per obrir l’acció en el grup F, que de matinada havia de completar la seua primera jornada amb el duel entre el Mamelodi Sundowns sud-africà i l’Ulsan HD sud-coreà. En el grup D, el Flamengo es va estrenar en la competició amb un sòlid triomf davant del Tunis africà (2-0) que li serveix per igualar el Chelsea amb 3 punts.
A més, també van debutar els dos equips argentins en lliça, Boca Juniors i River Plate. El primer va deixar escapar el triomf davant del Benfica (2-2) després d’avançar-se per 2-0 en un xoc corresponent al grup C, que ambdós equips van acabar amb 10 futbolistes. River Plate va guanyar davant de l’Urawa Red japonès (3-1) en l’estrena del grup E, que tenia previst a les 3.00 el Monterrey-Inter.